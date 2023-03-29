"Підуть в атаку на загибель": у РФ не лишилося козирів, але Путін не хоче цього визнавати – Жданов

Військово-політичне керівництво РФ кидатиме російських окупантів у бій, навіть знаючи, що вони 100% загинуть.

У РФ не лишилося козирів, але Путін не хоче цього визнавати, каже Жданов/ Главред, скрін

У країни-агресорки Росії уже не залишилося жодних козирів у війні проти України. Але російське військове командування все одно кидатиме своїх солдатів у бій – навіть знаючи, що вони усі приречені на загибель.

Така тактика російської окупаційної армії – це їхня "фішка". Про це розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

"Жодних козирів сьогодні у Росії не залишилося. Принцип росіян полягає в тому, що вони, знаючи про свою 100% загибель, все одно підуть в атаку. У цьому їхня фішка. Вони готові до самопожертви. Принаймні, так вважає політичне керівництво країни", – сказав військовий експерт.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

При цьому російський диктатор Володимир Путін намагається "зберігати оптимізм" на тлі постійних невдач його армії на фронті і не хоче визнавати, що події розвиваються не на його користь.

"Коли ми дивимося виступи Путіна, то можемо побачити, що він, як мені здається, взагалі є оптимістом. Так звана "спеціальна військова операція" у Путіна йде за планом. У своєму останньому спілкуванні з пресою він навіть сказав, мовляв, так, наші військові стараються – щось виходить, а щось ні. Дефіцит снарядів? Я не знаю, це там Шойгу якийсь дефіцит придумав. А у Путіна все добре – війська наступають, танки їдуть, гармати стріляють", – зазначив Жданов.

Війна в Україні

У Пентагоні назвали "головну потребу українців" на фронті. Україні для протистояння країні-агресорці РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності і бронетехніка. При цьому глава Пентагону зазначає, що бойові літаки на цьому етапі війни не допоможуть українцям. Але Україна може отримати їх пізніше.

Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, повідомляв, нібито президента країни-агресора Володимира Путіна попередили, що окупанти не зможуть утримати нові захоплені території, тому йому рекомендують зробити "жест доброї волі" у найближчі 10 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про небезпечні наслідки падіння Бахмута. Україна може зіткнутися з сильним тиском у разі захоплення Бахмута російськими загарбниками. Країна-агресорка РФ спробує використати захоплення міста на свою користь, "виторгувати" собі міжнародну підтримку і схилити Україну до неприйнятних для нашої держави компромісів.

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