Ядерний шантаж Путіна: у Зеленського назвали головну мету Кремля

Володимир Путін хоче налякати світ ядерним шантажем, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк прокоментував ядерні загрози Володимира Путіна / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Розміщення тактичної ядерної зброї країною-агресором РФ на території Білорусі не має ніякого сенсу з точки зору подій, що відбуваються на полі бою, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Диктатор Володимир Путін використовує ядерний шантаж з метою "підвищення ставок", підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ.

Господар Кремля хоче залучити Україну та інші країни до переговорів, попередньо налякавши їх ядерним шантажем, підкреслив представник ОП.

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Він упевнений, що на позицію Путіна впливає провал анонсованого раніше великого наступу окупантів на Донбасі, а також ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

При цьому він свідомо йде на руйнування глобального ядерного контуру безпеки, каже радник глави ОП.

"Це змінений психічний стан Путіна, який шукає можливості домінування в інформаційному порядку денному", — вказав співрозмовник.

Разом з тим він упевнений, що при гіпотетичному використанні РФ ядерної зброї з території Білорусі важкі наслідки настануть саме для Росії. Разом з тим більшу ціну за участь в ядерному шантажі РФ заплатить і режим Олександра Лукашенка, говорить представник ОП.

"Суб'єктності Лукашенка не існує. Він інформаційний топпропагандист Кремля. Фактичний контроль військової, силової, інфраструктурної вертикалей в Білорусі повністю здійснюється РФ. Росія використовує Білорусь, як свою територію, яка має певні декоративні ознаки суверенності", — додав Подоляк.

Ядерний шантаж РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — зазначив він.

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