Соціальний вибух і масштабні протести по всій Росії: експерт назвав єдину умову

За словами експерта, до дестабілізації ситуації в Росії призведе економічна криза і внутрішнє соціальне напруження.

https://glavred.net/world/socialnyy-vzryv-i-masshtabnye-protesty-po-vsey-rossii-ekspert-nazval-edinoe-uslovie-10530848.html Посилання скопійоване

Експерт розповів, що буде колосальним ударом по Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН

Удари по Бєлгородській і Курській областях протягом останніх двох років не змогли достатнім чином дестабілізувати ситуацію в Росіії для того, щоб росіяни самі захотіли зміни режиму. Однак, удари безпосередньо по території Москви допоможуть обмежити можливості Росії продовжувати війну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

"У будь-якому разі це треба робити, щоб ми не гинули, але це не буде приводом для тотального знищення режиму. Але як зробити так, щоб змінити російський режим, сьогодні ніхто не знає", - вказує експерт.

За його словами, Силам оборони України потрібно знищувати військову міць, треба обмежити саме можливість потужної роботи військово-промислового комплексу Росії, оскільки РФ навчилася обходити санкції.

відео дня

Валерій Клочок додає, що за повідомленням Bloomberg, 2024 рік може стати роком серйозної рецесії на нафтовому ринку внаслідок перевидобутку нафти у світі.

"Наразі є посили до того, що співпраця Росії з Саудівською Аравією шляхом зменшення видобутку кількості нафти не принесе результату, тому що ринок серйозно розширився. Зокрема, з'явилося багато гравців, які можуть продавати нафту за межами ОПЕК і впливати на цінову політику. Якщо це станеться, це буде колосальним ударом по Росії", - вказує аналітик.

Він впевнений, що Росію зламає економічна криза і внутрішня соціальна дестабілізація, до якої зараз вдається російська влада.

"Наприклад, у грудні дівчатам у регіонах, де великі морози, почали забороняти ходити в штанях. На перший погляд, це може здатися дивним, але ті, хто жив за Радянського Союзу, ще пам'ятає, як лінійкою вимірювали довжину волосся і ширину штанів. Усі ці заборони теж соціально обурюють країну, ще більше, ніж війна. Тобто те, що стосується більшості росіян напряму. І такі речі в РФ посилюються, бо влада боїться невдоволення, адже тоді може втратити контроль за ситуацією", - робить висновок Валерій Клочок.

Політичний експерт нагадує, що останні акції протесту в РФ відбулися після оголошення так званої часткової мобілізації, а на початку вторгнення Росією також прокотилися дві хвилі протестів, які були придушені.

"І коли ситуація торкнеться кожного, то, як і в Радянському Союзі, вона вибухне. А для цього потрібна максимальна кількість соціально незадоволених росіян, які не захочуть жити за такого режиму. І Кремль сам провокує такі настрої в російському суспільстві додатковими заборонами", - резюмує політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Удари по території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Бєлгородській області бійці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили спецоперацію проти терористичних військ РФ. Українські захисники атакували російський взводний опорний пункт, в результаті чого були ліквідовані окупанти.

Сили оборони України вдарили по військовим об'єктах РФ у місті Бєлгород. Незадовільна ефективність протиповітряної оборони РФ призвела до жертв та завдала руйнування цивільної інфраструктури Бєлгорода.

Також, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, Сили оборони України можуть завдати удар по аеродрому, розташованому на території Ростовської області Росії. Відомо, що саме з цього аеродрому вилітають літаки, які здійснюють обстріли українських міст.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.