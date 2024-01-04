У російському Бєлгороді пролунали чергові вибухи та 'прильоти'

Увечері 4 січня у російському місті Бєлгород пролунали гучні вибухи. Місцеві жителі чули звуки сирени та "прильоти". Про це у Telegram написав губернатор Бєдгородської області В'ячеслав Гладков, а також повідомили місцеві канали.
"У Бєлгороді запущено сирену ракетної небезпеки. Якщо ви знаходитесь вдома – не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами", – написав Гладков.
Після звучання сирени, в соцмережах почали розповсюджуватися повідомлення про ракетну небезпеку. Кадри та розповіді про звуки вибухів пояснюються роботою систем протиповітряної оборони Збройних Сил РФ.
Також в мережі з'явилося відео, де зафіксовано момент вибуху в Бєлгороді.
Канал "Жесть Бєлгород" оприлюднив фото з першими наслідками обстрілу.
За словами губернатора, на підльоті до Бєлгорода системи ППО збили 10 повітряних цілей. Внаслідок вибухів постраждали двоє росіян: у одного чоловіка осколкове поранення передпліччя, у іншого - осколкове поранення гомілки.
Також відомо, що у російському місті є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряду вибито вікна у кількох квартирах та пошкоджено понад 30 автомобілів. А Білгородському районі у одному будинку пошкоджений дах та автомобіль.
Вибухи в Бєлгороді
Нагадаємо, у суботу, 30 грудня, сили безпеки вдарили ракетами по військових об'єктах РФ в Бєлгороді. Військові здійснили атаку у відповідь на обстріли міст України та вбивство мирних жителів.
Як повідомляв Главред, в результаті цього удару загинув 27-річний старший лейтенант Михайло Конопіцин, офіцер слідчого комітету РФ. Раніше він брав участь у війні проти України як командир взводу протитанкових ракет.
Також вранці 2 січня в російському Бєлгороді пролунали сильні вибухи, які спричинили руйнування.
Читайте також:
- "Довбає нормально" : у Бєлгороді та Брянську вночі лунали вибухи
- У Белгороді СБУ ліквідувала топ-колаборанта, який втік до Росії
- Російське ППО не врятує: стала відома можлива наступна ціль ЗСУ після Бєлгорода