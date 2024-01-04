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У російському Бєлгороді пролунали чергові вибухи та "прильоти"

Руслана Заклінська
4 січня 2024, 23:50
Внаслідок вибухів у Бєлгороді постраждали двоє росіян.
У російському Бєлгороді пролунали чергові вибухи та 'прильоти'
В Бєлгороді прозвучали гучні вибухи / Колаж: Главред, фото: російські Telegram-канали

Увечері 4 січня у російському місті Бєлгород пролунали гучні вибухи. Місцеві жителі чули звуки сирени та "прильоти". Про це у Telegram написав губернатор Бєдгородської області В'ячеслав Гладков, а також повідомили місцеві канали.

"У Бєлгороді запущено сирену ракетної небезпеки. Якщо ви знаходитесь вдома – не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами", – написав Гладков.

Після звучання сирени, в соцмережах почали розповсюджуватися повідомлення про ракетну небезпеку. Кадри та розповіді про звуки вибухів пояснюються роботою систем протиповітряної оборони Збройних Сил РФ.

відео дня

Також в мережі з'явилося відео, де зафіксовано момент вибуху в Бєлгороді.

Канал "Жесть Бєлгород" оприлюднив фото з першими наслідками обстрілу.

  • Вибухи в Бєлгороді
    Вибухи в Бєлгороді Фото: Telegram-канал "Жесть Бєлгород"
  • Вибухи в Бєлгороді
    Вибухи в Бєлгороді Фото: Telegram-канал "Жесть Бєлгород"
  • Вибухи в Бєлгороді
    Вибухи в Бєлгороді Фото: Telegram-канал "Жесть Бєлгород"
  • Вибухи в Бєлгороді
    Вибухи в Бєлгороді Фото: Telegram-канал "Жесть Бєлгород"

За словами губернатора, на підльоті до Бєлгорода системи ППО збили 10 повітряних цілей. Внаслідок вибухів постраждали двоє росіян: у одного чоловіка осколкове поранення передпліччя, у іншого - осколкове поранення гомілки.

Також відомо, що у російському місті є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряду вибито вікна у кількох квартирах та пошкоджено понад 30 автомобілів. А Білгородському районі у одному будинку пошкоджений дах та автомобіль.

Вибухи в Бєлгороді

Нагадаємо, у суботу, 30 грудня, сили безпеки вдарили ракетами по військових об'єктах РФ в Бєлгороді. Військові здійснили атаку у відповідь на обстріли міст України та вбивство мирних жителів.

Як повідомляв Главред, в результаті цього удару загинув 27-річний старший лейтенант Михайло Конопіцин, офіцер слідчого комітету РФ. Раніше він брав участь у війні проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Також вранці 2 січня в російському Бєлгороді пролунали сильні вибухи, які спричинили руйнування.

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Бєлгород війна Росії та України Білгородська область
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