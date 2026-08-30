СБС влаштували нічний погром на аеродромах РФ: знищено низку 'жирних' цілей ворога

Сили безпілотних систем знищили п’ять елементів ППО на аеродромах "Єйськ" і "Міллерово".

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СБС уразили "Панцир", чотири РЛС та склади на аеродромах Єйськ і Міллерово / Колаж: Главред, фото: скриншот, Міноборони РФ

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"Птахи" СБС уразили військові об’єкти РФ на аеродромах Єйськ і Міллерово

Знищено "Панцир-С1", чотири РЛС, склади та технічно-експлуатаційну частину

Центральною ціллю став модуль ДРЛ-27 на аеродромі Міллерово

Сили безпілотних систем у ніч проти 30 серпня завдали ударів по низці військових об’єктах РФ на аеродромах Єйськ та Міллерово.

За даними СБС, уражено 8 цілей, зокрема ЗРГК "Панцир-С1", чотири РЛС, склади авіаційного озброєння та боєприпасів і технічно-експлуатаційну частину. Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

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Зазначається, що на аеродромі Єйськ у Краснодарському краї РФ уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", РЛС "Сопка-2" та склад авіаційного озброєння. У Шабельському цього ж регіону знищено радіолокаційну станцію "Каста 2Е2".

Панцир-С1" / Інфографіка: Главред

На аеродромі Міллерово в Ростовській області під удар потрапили РЛС "РСП-27" та "Небо-СВ", розташовані в населеному пункті Долотинка, а також склад боєприпасів і технічно-експлуатаційна частина.

"Центральною ціллю цієї ночі став модуль ДРЛ-27 комплексу радіолокаційної системи посадки літаків РСП-27 на аеродромі Міллерово", - повідомив "Мадяр".

Зазначається, що ДРЛ-27 є аеродромним диспетчерським радіолокатором. Він призначений для виявлення повітряних цілей, а також є важливим елементом управління повітряним рухом і працює у зв’язці з посадковим локатором ПРЛ-27. Ураження цього обладнання може ускладнити управління польотами на аеродромі.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 30 серпня у країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, серед них і Ленінградська. У місті Кіриші місцеві мешканці помідомили про приліт на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Монітори зауважили, що це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 серпня Ростовську область масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади маркетплейсу OZON, мережі техніки DNS та суднобудівний завод у районі Аксаю, де після вибуху спалахнув корабель.

Раніше, 28 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що воїни "Альфи" СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС в Енгельсі. Саме такі літаки Росії завдають ударів по Україні.

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Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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