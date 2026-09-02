Українські атаки лякають Путіна: диктатор терміново посилив особисту охорону

Глава Кремля боїться за своє життя ще більше.

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Путін знову збільшив штат ФСО / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

Путін посилив особисту охорону

Диктатор боїться українських атак і хвилюється через замахи на високопосадовців

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін посилює охорону, яка працює на нього та високопосадовців країни-агресора Росії. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

31 серпня диктатор підписав указ про розширення штату Федеральної служби охорони (ФСО) Росії з 785 до 812 осіб. Це вже четверте збільшення штату ФСО з лютого 2022 року.

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"ФСО різко посилила безпеку навколо Путіна та його високопосадовців навесні 2026 року на тлі ударів українських безпілотників та посилення вбивств і замахів на високопосадовців російських військових по всій Росії", - зауважили аналітики.

Лише з грудня 2025 року було скоєно щонайменше п'ять замахів на високопоставлених російських військових, включаючи підрив саморобного вибухового пристрою (СВП), спрямованого проти командувача Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайко 1 серпня.

"Путін, ймовірно, реагує посиленням особистої безпеки для підтримки стабільності режиму та безпеки свого найближчого оточення. Путін вжив низку інших заходів для посилення особистої безпеки, зокрема проводив час у підземних бункерах, перемістив системи протиповітряної оборони ближче до своїх резиденцій та масово цензурував російський інформаційний простір", - підсумували в ISW.

Чого зараз найбільше боїться Путін

Главред писав, що за словами політика, колишнього заступника міністра енергетики РФ Володимира Мілова, у вищих ешелонах влади Росії накопичується напруга, а сам кремлівський диктатор Володимир Путін демонструє ознаки глибокої внутрішньої кризи.

Нинішня поведінка російського президента свідчить про страх і втрату контролю. Путін намагається створити образ "сильного лідера", хоча реальність стрімко руйнує цей образ.

Ліквідація воєнних злочинців РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Москві ліквідували двох співробітників Міністерства внутрішніх справ Росії, які брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії.

Раніше також під Москвою застрелили 44-річного заступника командира Центру підготовки Сил Спецоперацій Збройних сил РФ Микиту Кленкова. Офіцер ГРУ брав участь у війні проти України.

Напередодні стало відомо, що під Брянськом ліквідували російського пілота Дмитра Голєнкова, який керував бомбардувальником Ту-22М3. Він був причетний до ракетних атак на Дніпро та Кременчук.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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