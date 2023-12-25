ЗМІ повідомили про отруєння пропагандиста Красовського, той вийшов на зв'язок

Красовський раніше підтвердив, що потрапив до лікарні, але стверджує, що з ним все гаразд.

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Українські спецслужби підтвердили отруєння Красовського / Колаж Главреда. Фото: t.me/krasovkin, скріншот

Екс-директор Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський, який закликав спалювати українських дітей, отруївся, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

За даними спецслужб, Красовський потрапив до лікарні з отруєнням. Але хто може стояти за отруєнням росіянина - співрозмовник видання не повідомив.

Сам пропагандист раніше заявляв, що перебуває у лікарні, у нього нібито "скрутило живіт, почало нудити", а потім він нібито "втратив свідомість".

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Після виходу публікацій в українських ЗМІ Красовський ще раз вийшов на зв'язок, залишивши аудіоповідомлення у Telegram.

"Як приємно раптом знову стати відомим і обожнюваним. Я живий і буду жити, навіть не сподівайтеся... Я їх усіх переживу. І ми їх усіх переживемо, немає ніяких сумнівів. Перемога буде за нами", - заявив Красовський.

Що відомо про пропагандиста Красовського

Антон Красовський колись працював на Russia Today, але продовжив плазувати перед іншими кремлівськими пропагандистами, підтримавши повномасштабне вторгнення в Україну і звірячі вбивства цивільних російськими окупантами.

Понад те, у своїй кровожерливості Красовський переплюнув деяких топ-пропагандистів російського федерального телебачення. Наприклад, він кілька разів закликав спалювати українських дітей, за що навіть Симоньян його вилаяла.

А за місяць до вторгнення у лютому 2022-го Красовський мріяв про публічні страти українців на Хрещатику в Києві.

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