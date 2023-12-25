Дрон атакував позиції окупантів в Бердянську: в місті пролунав сильний вибух

Частина російських пропагандистів спробувала виправдати вибухи у місті нібито "навчаннями", але інша частина поскаржилася, що Бердянськ атакують дрони.

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У Бердянську пролунав вибух/ колаж: Главред, фото: скрін, 22 окрема механізована бригада, pixabay.com

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вранці у понеділок, 25 грудня, пролунав сильний вибух. За попередніми даними, позиції російських загарбників у місті атакував дрон.

Протиповітряна оборона окупантів намагалася збити дрон, але загарбникам це не вдалося. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, безпілотник, ймовірно, успішно добрався до цілі.

Андрющенко натякнув, що вибух був в центрі Бердянська.

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"Понад півгодини в Бердянську святковий салют ворожої ППО. Яка намагається збити БПЛА-щедрівки. Попередньо, не дуже вдало. Особливо в центрі", – йдеться у повідомленні.

Також місцеві жителі повідомляли у мережі, що у місті намагалася працювати ППО російських окупантів.

Варто зазначити, що частина російських пропагандистів спробувала виправдати вибухи у тимчасово окупованому місті нібито "навчаннями", але інша частина поскаржилася, що Бердянськ атакують дрони і що російська ППО нібито "успішно" збиває цілі.

Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що у РФ дрони атакували військовий аеродром. Під удар безпілотників потрапив військовий аеродром в Морозовську Ростовської області.

Також раніше повідомлялося, що БПЛА влучили в ціль на території Росії. Багато дронів-камікадзе, які атакували російські області 22 грудня, влучили в ціль, повідомили у військовій розвідці України.

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