Смерть Путіна не допоможе: що дійсно може змінити політику РФ

Однією з передумов для стримування Росії є перемога України у війні.

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Чи можливі зміни всередині Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Підхід вільного світу до країни-агресорки Росії за попередні тридцять років зазнав рішучого провалу. Про це йдеться в звіті Гельсінської комісії, передає Voice of America.

Документ під назвою "Боротьба з Росією: підготовка до довгострокової російської загрози" окреслює дорожню карту з метою, щоб мінімізувати та стримати деструктивну поведінку Росії. Також цей документ пропонує рекомендації, як звести до мінімуму здатність Росії загрожувати вільним суспільствам.

Очільник Комісії, конгресмен-республіканець Джо Вілсон зазначає, що зараз передумов для змін всередині Росії немає.

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За його словами, пропаганда продовжуватиме впливати на політику навіть після Путіна, а Росія припинить свою агресивну поведінку лише тоді, коли її зупинять.

"Росія навряд чи зміниться найближчим часом і точно не зміниться, доки вона не стане економічно злиденною, слабкою у військовому сенсі, і поки на неї не будуть тиснути з усіх боків. Росії потрібні справжні зміни, а не заміна одного диктатора на іншого", – вважає він.

Крім того, члени Гельсінської комісії переконані, що навіть у випадку смерті Путіна та відводу військ, Росії потрібно багато часу, аби стати принаймні нейтральним світовим гравцем. Для цього їй потрібно визнати свої історичні та сучасні імперські амбіції та припинити використовувати репресії та корупцію як інструменти влади, а також забезпечити належну компенсацію за завдану Україні шкоду та притягти до відповідальності воєнних злочинців.

Автори звіту додають, що однією з передумов для стримування Росії є перемога України у війні. Зокрема, США мають прагнути повного виведення російських військ з України. Всі інші варіанти створюють можливість реваншизму і дають світовим диктором розуміння, що кордони можна змінити силою.

Члени Гельсінської комісії також радять США використати геополітичні зміни, які викликала російська агресія, на свою користь. За їхніми словами, Штати мають переглянути свої відносини з країнами Центральної Азії, на Західних Балканах та на Кавказі.

Що таке Гельсінська комісія США? Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі, також відома як Гельсінська комісія США, є незалежною урядовою агенцією США, створеною Конгресом у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Комісія була ініційована представником Палати представників Міллісентом Фенвіком і заснована 1975 року відповідно до публічного закону № 94-304. Знаходиться в Ford House Office Building, повідомляє Вікіпедія.

Закінчення війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, коли російський "фюрер" Володимир Путін визнає, що не зможе досягти своїх цілей, ймовірно, тоді може завершитися війна в Україні.

Російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін не припинить війну за жодних обставин. Зараз у глави Кремля все складається так, що припинення війни означає його смерть або потрапляння у в’язницю.

В той же час, співзасновник громадської ініціативи "Правое дело" Дмитро Снєгирьов вважає, що Росії все одно на те, скільки гине окупантів на фронті. Жодна цифра не стане червоною лінією, яка зупинить війну.

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