'Що змусить Путіна закінчити війну': Сікорський видав важливу заяву

Україна має власну оборонну промисловість, однак не вистачає ресурсів - Сікорський видав важливу заяву.

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У Польщі заявили про закінчення війни в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коли російський "фюрер" Володимир Путін визнає, що не зможе досягти своїх цілей, ймовірно, тоді може завершитися війна в Україні.

"Ця війна закінчиться лише коли Путін вирішить, що вторгнення було помилкою і він не досягне своїх цілей прийнятною ціною. І він ще не на цьому етапі", - висловився міністр в інтерв’ю MSNBC.

Сікорський наголошує, що економіка Путіна і "його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не безмежні". За його словами, якщо союзники не зупиняться на досягнутому, цю війну можна закінчити, відновивши міжнародне право та міжнародні кордони. Втім, каже очільник польського МЗС, для досягнення миру обидві країни мають відвести війська на свої міжнародно визнані кордони.

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Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

"Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, яка має певні вільні потужності, і кілька мільярдів доларів могли б їм дуже допомогти, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти", - наголосив він.

Окрім того, Сікорський наголосив: вторгнення України до Курської області перенесло війну на територію Росії, а тому "навіть російські пропагандисти починають розуміти, що все йде не так, як планувалося".

Нагадаємо, що очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та Сибіга висловилися про Український легіон у Польщі. Для того, щоб це перейшло в практичну площину, мають здійснитись певні практичні кроки на рівні міністерств оборони країн.

Також Сікорський заінтригував заявою про відправку польських військ в Україну. Він заявив, що російського диктатора Володимира Путіна варто поставити в таку ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи. Міноборони Польщі не розкриватиме карти щодо планів на Україну.

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