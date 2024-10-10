Були близькі до угоди: РФ майже погодилась позбутись ядерної зброї - Трамп

Трамп зазначив, що угода про спільну ліквідацію ядерної зброї мала відбутись між Росією, Китаєм та США.

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Угода про ліквідацію ядерної зброї / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що під час свого попереднього терміну на цій посаді нібито майже досяг угоди з Китаєм та Росією про спільну ліквідацію ядерної зброї. Про це Трамп заявив в інтерв’ю на YouTube-каналі FLAGRANT.

"Ядерна зброя є найбільшою загрозою, яку ми маємо сьогодні у світі. Це не глобальне потепління, де океани підіймаються на 1/8 дюйма протягом наступних 500 років", - сказав він.

За його словами, ядерна війна наразі є найбільшою загрозою для світу, а ядерним потенціалом володіють п’ять країн. Незабаром вони матимуть більше, і США не мають цього допустити.

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"Ми були близькі до угоди щодо позбавлення від ядерної зброї. Це було б так добре. Я говорю про Росію, нас самих і Китай. Тоді ми б залучили до цього і всіх інших, щоб рішуче позбутись ядерного потенціалу", - заявив Трамп.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше, експрезидент США Дональд Трамп, який знову претендує на посаду президента, заявив, що підтримуватиме Україну у разі своєї перемоги на виборах. Цю обіцянку Трамп озвучив під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

Також Дональд Трамп неодноразово заявляв, що однією з перших речей, яку він зробить у випадку перемоги на виборах - врегулює війну між країною-агресором Росією та Україною.

Крім того, республіканець зізнався, що хоче зателефонувати у день інавгурації кремлівському диктатору Путіну і примусити його сісти за стіл переговорів.

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