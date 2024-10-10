Були близькі до угоди: РФ майже погодилась позбутись ядерної зброї - Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що під час свого попереднього терміну на цій посаді нібито майже досяг угоди з Китаєм та Росією про спільну ліквідацію ядерної зброї. Про це Трамп заявив в інтерв’ю на YouTube-каналі FLAGRANT.
"Ядерна зброя є найбільшою загрозою, яку ми маємо сьогодні у світі. Це не глобальне потепління, де океани підіймаються на 1/8 дюйма протягом наступних 500 років", - сказав він.
За його словами, ядерна війна наразі є найбільшою загрозою для світу, а ядерним потенціалом володіють п’ять країн. Незабаром вони матимуть більше, і США не мають цього допустити.
"Ми були близькі до угоди щодо позбавлення від ядерної зброї. Це було б так добре. Я говорю про Росію, нас самих і Китай. Тоді ми б залучили до цього і всіх інших, щоб рішуче позбутись ядерного потенціалу", - заявив Трамп.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо
Нагадаємо, раніше, експрезидент США Дональд Трамп, який знову претендує на посаду президента, заявив, що підтримуватиме Україну у разі своєї перемоги на виборах. Цю обіцянку Трамп озвучив під час зустрічі з Володимиром Зеленським.
Також Дональд Трамп неодноразово заявляв, що однією з перших речей, яку він зробить у випадку перемоги на виборах - врегулює війну між країною-агресором Росією та Україною.
Крім того, республіканець зізнався, що хоче зателефонувати у день інавгурації кремлівському диктатору Путіну і примусити його сісти за стіл переговорів.
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