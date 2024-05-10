'Служба - це обов'язок': посол сказав, чи повертатиме Польща силоміць українців

Якщо в країні триває війна, треба захищатися, проте не всі готові це робити, заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.

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Посол Польщі в Україні прокоментував повернення чоловіків до України / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Польща не виключає можливості надання допомоги Україні в поверненні чоловіків призовного віку, які знаходяться в Польщі чи інших європейських країнах. Однак цей варіант розвитку подій малоймовірний. Про це заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи в інтерв'ю "Укрінформ".

"Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою. Такого не станеться. Німеччина вже заявила, що такі чоловіки можуть залишатися, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів", - сказав посол.

За його словами, Польща опинилася в іншій ситуації порівняно з деякими західними країнами, оскільки в країні проживає кілька мільйонів українців. Ярослав Гузи заявив, що польський уряд добре розуміє ситуацію, в якій перебуває Україна. Він зазначив, що під час війни необхідно захищати свою країну, проте не всі готові виконати цей обов'язок.

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"Пам’ятаю, як на початку повної масштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули", - додав Ярослав Гузи.

Посол також наголосив, що подальший розвиток ситуації залежить від поточної воєнної обстановки, яка залишається складною.

"Моя особиста думка - це обов’язок (служба в армії, – ред.). Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну", - сказав дипломат.

Хто такий Ярослав Гузи? Ярослав Ґузи (пол. Jarosław Guzy, нар. 31 грудня 1955, Краків, Польща) — польський історик, журналіст та дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні з 19 жовтня 2023 року, пише Вікіпедія.

Питання повернення чоловіків до України - позиція Польщі

Нагадаємо, 23 квітня МЗС України заявило про припинення надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном. 24 квітня Кабмін затвердив нові правила видачі паспортів для українців. Чоловіки, які хочуть отримати паспорт, повинні звертатися до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні, оскільки за кордон їх більше не пересилатимуть.

Незабаром міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Польща готова сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку до України. Слідом за Польщею міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що його країна також розгляне можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків. Проте Німеччина дозволила українським чоловіками залишатися у країні, навіть із недійсними документами.

Посол України у Польщі Василь Зварич розповів, що українським чоловікам не обов'язково повертатися в Україну. Оновити свої дані можна через електронний кабінет або у консульствах.

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