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Скласти "6" і "6" і отримати "11": Шойгу шумно сів у калюжу з підрахунком втрат ЗСУ

Дмитро Відоменко
5 вересня 2023, 11:42 оновлено 5 вересня, 11:43
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Керівник агресорського військового відомства Сергій Шойгу, розповідаючи про втрати української армії на півдні, не зміг правильно підсумувати 6 і 6.
Калькулятор, Шойгу
З арифметикою у Сергія Шойгу явні проблеми / колаж Главред, фото УНІАН

Керівник Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу, розповідаючи про "втрати" української армії на Півдні, не зміг правильно скласти дві цифри "6" і "6". За його "підрахунками", сума додавання буде 11, а не 12. Таке відео активно поширюється в Мережі.

"Втрати великі. Вчора в результаті серйозної атаки на Работинському напрямку вони (ВСУ – Главред) втратили шість танків. На іншому напрямку, Бахмутському, наші хлопці вразили безпілотними апаратами і знищили шість машин. За вчорашній день тільки по техніці втрати склали 11", - сказав з абсолютно серйозним виразом обличчя Шойгу.

Причому на відеозаписі інциденту чітко помітно, що Шойгу говорить, перебуваючи в залі якогось відомчого будівлі країни-агресора - очевидно, він був спійманий пропагандистами зненацька після зустрічі або засідання.

Нагадаємо, раніше керівник Міноборони окупантів країни-агресора Росії Сергій Шойгу звинуватив Україну в "терактах" проти російської території, які нібито "здійснюються через провал контрнаступу ЗСУ". Побоюючись Києва, він наказав своєму відомству посилити заходи безпеки для охорони повітряного і морського простору.

Шойгу відзначився абсурдною заявою щодо цілей так званої "СВО". Так, під час XI Московської конференції з міжнародної безпеки російський міністр видав, що "звільнення військовослужбовців РФ з українського полону" – нова мета "СВО". Ймовірно, в Кремлі забули, що саме їх "СВО" стала причиною того, що російські окупанти масово потрапляють в полон.

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Сергій Шойгу війна Росії та України
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