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Вигнати Шойгу і почати мобілізацію: спецслужби РФ висувають ультиматум Путіну

Олексій Тесля
20 серпня 2023, 22:26 оновлено 20 серпня, 22:40
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У спецслужбах РФ турбуються щодо потенціалу Володимира Путіна протистояти подальшим викликам.
Герасимов, Шойгу
У РФ ополчилися на Валерія Герасимова і Сергія Шойгу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

У спецслужбах РФ лунають заклики до відставки міністра оборони Сергія Шойгу і глави ГШ Валерія Герасимова, а також оголошення мобілізації.

Багато представників російської еліти були здивовані слабкою реакцією диктатора Володимира Путіна на заколот і подальшу нездатність покарати ватажка найманців Євгена Пригожина, пише Bloomberg.

У спецслужбах РФ почали турбуватися щодо потенціалу Путіна протистояти подальшим викликам. При цьому там лунають голоси з вимогою ведення більш агресивної війни. Вони пропонують оголосити воєнний стан в РФ і провести повномасштабну мобілізацію.

відео дня

Джерела повідомляють, що спроба бунту Пригожина мала певну підтримку в ключових органах державної безпеки РФ.

У матеріалі наголошується, що поки немає ніяких ознак відсторонення Шойгу і Герасимова, при цьому політичне керівництво РФ розправляється з тими, хто активно їх критикує.

Раніше повідомлялося, що Шойгу в істериці злякався "нападу" України з моря і повітря. Міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу звинуватив Україну в нібито " терактах "і придумав, що ЗСУ, мовляв,"вже провалили контрнаступ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Шойгу злякався Заходу і погрожує посиленням війни. Країна-агресор Росія зібралася, мовляв," своєчасно і адекватно "реагувати на так звані" загрози", які їй все більше ввижаються.

Інші новини:

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