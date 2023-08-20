Вигнати Шойгу і почати мобілізацію: спецслужби РФ висувають ультиматум Путіну

У спецслужбах РФ лунають заклики до відставки міністра оборони Сергія Шойгу і глави ГШ Валерія Герасимова, а також оголошення мобілізації.
Багато представників російської еліти були здивовані слабкою реакцією диктатора Володимира Путіна на заколот і подальшу нездатність покарати ватажка найманців Євгена Пригожина, пише Bloomberg.
У спецслужбах РФ почали турбуватися щодо потенціалу Путіна протистояти подальшим викликам. При цьому там лунають голоси з вимогою ведення більш агресивної війни. Вони пропонують оголосити воєнний стан в РФ і провести повномасштабну мобілізацію.
Джерела повідомляють, що спроба бунту Пригожина мала певну підтримку в ключових органах державної безпеки РФ.
У матеріалі наголошується, що поки немає ніяких ознак відсторонення Шойгу і Герасимова, при цьому політичне керівництво РФ розправляється з тими, хто активно їх критикує.
Раніше повідомлялося, що Шойгу в істериці злякався "нападу" України з моря і повітря. Міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу звинуватив Україну в нібито " терактах "і придумав, що ЗСУ, мовляв,"вже провалили контрнаступ".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Шойгу злякався Заходу і погрожує посиленням війни. Країна-агресор Росія зібралася, мовляв," своєчасно і адекватно "реагувати на так звані" загрози", які їй все більше ввижаються.
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