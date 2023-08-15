Шойгу видав, що одне з завдань так званої "СВО" – "звільнення російських військовослужбовців з українського полону".

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Шойгу зганьбився очманілою заявою щодо нових цілей "СВО"/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Ватажок Міноборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу відзначився абсурдною заявою щодо цілей так званої "СВО". Так, під час XI Московської конференції з міжнародної безпеки російський міністр видав, що "звільнення військовослужбовців РФ з українського полону" – нова ціль "СВО". Ймовірно, у Кремлі забули, що саме їх "СВО" стала причиною того, що російські окупанти масово потрапляють у полон. Очманілу заяву Шойгу цитують росЗМІ.

"Одне з пріоритетних гуманітарних завдань "спеціальної військової операції" (офіційна назва війни в РФ, - ред.) – звільнення російських військовослужбовців з українського полону. Налагоджено взаємодію з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, представники якого надають суттєву підтримку у визначенні місцезнаходження тих, хто потрапив у полон, забезпеченні прав військовополонених, передбачених нормами міжнародного гуманітарного права", - сказав Шойгу.

Дивіться у нашому телеграм-каналі, як Шойгу робить свою абсурдну заяву:

Шойгу зробив абсурдну заяву щодо цілей "СВО" / скріншот

Також він заявив, що ця робота "складна та делікатна" і додав, що РФ буцімто продовжить робити кроки, спрямовані на повернення російських окупантів на батьківщину. Така заява ватажка Міноборони РФ звучить смішно, оскільки проблему можна легко вирішити – вивести загарбників з України.

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Очманілі заяви Шойгу щодо війни в Україні

Нещодавно Шойгу в істериці злякався "нападу" України з моря і повітря. Глава Міноборони РФ звинуватив Україну в, мовляв, "терактах" проти російської території, які нібито "здійснюються через провал контрнаступу ЗСУ". Побоюючись Києва, він наказав своєму відомству посилити заходи безпеки для охорони повітряного і морського простору.

Також Шойгу кругом ввижаються вороги. Він поскаржився на нібито "загрози" країні-загарбнику на її західних і північно-західних кордонах. Ватажок російського Міноборони побоюється, що розв'язана Москвою війна проти України посилиться через військову допомогу Києву від Заходу, а додаткові ризики виникнуть через вступ Фінляндії до НАТО і в перспективі Швеції.

До слова, раніше Шойгу зганьбився заявою про події в Бєлгородській області. Так, міністр оборони країни-агресорки вирішив прокоментувати прорив "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області. Він видав, що у ході операції нібито було ліквідовано 70 солдатів ЗСУ.

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