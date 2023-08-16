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У РФ помер ексзаступник Шойгу, який керував окупантами в Україні

Альона Вороніна
16 серпня 2023, 22:01 оновлено 16 серпня, 22:01
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Жидко був заступником глави Міноборони РФ з листопада 2021 року до липня 2022-го. У 2022 році він кілька місяців командував російськими окупантами в Україні.
Геннадий Жидко
У РФ помер ексзаступник Шойгу, який керував окупантами в Україні/ Міноборони РФ

У країні-агресорці Росії помер учасник вторгнення РФ в Україну та колишній заступник глави російського Міноборони Сергія Шойгу 57-річний генерал-полковник ЗС РФ Геннадій Жидко.

Про це повідомили російські пропагандистські телеканали та губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.

Дегтярьов не уточнив, що саме стало причиною смерті російського генерала, лише зазначив, що той помер нібито "у результаті тривалої хвороби".

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Блогер Денис Казанський прокоментував у Telegram, що Жидко "багато нервував і мало не дотяг до пенсії".

Що відомо про російського генерал-полковника Жидко

Геннадій Жидко встиг повоювати у Сирії та в Україні. У 2016 році він був начальником штабу угруповання Збройних сил країни-агресорки РФ у Сирії. Через два роки, у 2018 році його призначили командувачем військ Східного військового округу.

З листопада 2021 року до липня 2022 року він був заступником міністра оборони Росії – начальником Головного військово-політичного управління ЗС РФ. У 2022 році його знову призначили на посаду командувача військ Східного округу.

За деякими даними, у травні 2022 року Жидко замість Олександра Дворнікова поставили керувати військами Південного військового округу, які брали участь у війні проти України. Проте вже в липні того ж року його зняли з цієї посади.

Раніше повідомлялося, що у РФ розбився командир навчальної авіабази окупантів. Російський полковник зі ще одним членом екіпажу йшли на посадку, але не змогли "вписатися" у полосу і зрештою врізалися у вежу радіозв’язку.

Також раніше повідомлялося, що воїни ЗСУ ліквідували російського танкіста, який розстрілював "Іловайську колону". Танк Мазитова потрапив у кадр журналіста, який виходив з Іловайська разом з українськими військовими. Так вдалося ідентифікувати окупанта.

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