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Злиті "секретні документи" Пентагону можуть бути підробкою - Кірбі

Анна Ярославська
18 квітня 2023, 06:56 оновлено 18 квітня, 07:00
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Документи можуть містити неповну інформацію або ж бути підробленими, адже вони не відображають останні розвідувальні дані США.

Джон Кірбі
Джон Кірбі прокоментував витік даних з Пентагону / скріншот YouTube

Секретні документи Пентагону, які "злили" в Мережу, могли бути підробленими. Вони нібито не відображають останні розвіддані США. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі в понеділок, 17 квітня. Заяву Кірбі процитував журналіст видання Today News Africa Саймон Атеба в Twitter.

"Виступаючи на брифінгу дві хвилини тому, Джон Кірбі продовжував поширювати твердження про те, що документи, які, як повідомляється, "злив" Джек Тейшейра, могли бути підробленими, і що вони представляють просто неповну картину, яка не відображає останні розвіддані США", – написав журналіст.

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Крім того, як йдеться у повідомленні Атеба, Кірбі сказав, що глава Штатів Джо Байден серйозно ставиться до зусиль щодо захисту секретів країни. Також чиновник Білого дому додав, що не знає, чи діяв Тейшейра сам.

Скріншот Twitter

Зазначається також, що розслідування щодо "зливу" секретних документів Пентагону триває, тому розкривати його деталі поки що не можна.

Витік секретних документів Пентагону - що відомо

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їхнього початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців та занижені оцінки загиблих російських окупантів.

Пізніше в NYT повідомили, що секретні документи США "злив" 21-річний нацгвардієць ВПС США штату Массачусетс Джек Тейшейра. Він є адміністратором невеликої ігрової онлайн-групи у Discord, куди спочатку злили секретні документи Пентагону.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав "злиті" документи "сумішшю правдивої та неправдивої інформації". Водночас міністр заявив, що попри "злив" документів, інформація, яка була в них, вже не є актуальною.

Президент США Джо Байден заявив, що Міністерство юстиції та розвідка Сполучених Штатів проводять масштабне розслідування щодо витоку секретних документів з Пентагону.

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