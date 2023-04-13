Хто злив секретні документи Пентагону: з'явилося фото і всі дані про 21-річного військового США

Секретні документи США, що розкривають держтаємниці про війну в Україні "злив" 21-річний нацгвардієць ВПС США штату Массачусетс Джек Тейшейра.
Як повідомляє The New York Times, він є адміністратором невеликої ігрової онлайн-групи В Discord, в яку спочатку злили секретні документи Пентагону.
За даними видання, гвардієць Джек Тейшейра курирував приватною інтернет-групою під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 осіб, в основному молоді люди і підлітки, об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор.
Два американських чиновника підтвердили виданню, що слідчі хочуть поговорити з Тейшейрою про витік урядових документів в приватну інтернет-групу.
Один з чиновників заявив, що у Тейшейри може бути інформація, що має відношення до розслідування.
Федеральні слідчі вже кілька днів шукають чоловіка, який просочив надсекретні документи в Інтернет, але не назвав Тейшейру чи когось іншого підозрюваним. ФБР відмовилося від коментарів.
Починаючи кілька місяців тому, один з користувачів завантажив в невеликий чат сотні сторінок розвідданих, читаючи членам групи, які зблизилися під час ізоляції пандемії, лекції про важливість бути в курсі світових подій.
Журналісти The New York Times поговорили з чотирма членами чат-групи Thug Shaker Central. Один з них сказав, що знає людину, яка вчинила витік, як мінімум три роки. При цьому він зустрічався з ним особисто і називав його О. Г.
Друзі описали його як старшого, ніж більшість членів групи, які були в підлітковому віці, і безперечного лідера. Один з друзів сказав, що О. Г. мав доступ до документів розвідки завдяки своїй роботі.
Арешт військового за "злив" документів
Видання Reuters повідомило, що в США сьогодні заарештують військовослужбовця, підозрюваного у витоку документів Пентагону.
"Сьогодні в Массачусетсі буде арештований військовослужбовець Національної гвардії США, підозрюваний у витоку секретних документів Пентагону", - повідомляє видання.
Витік секретних даних Пентагону і контрнаступ ЗСУ
6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.
Джерела видання вказують, що занадто рано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.
Reuters пише, що засекречена інформація про плани США і НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їх достовірність досі не підтверджена.
Тим часом Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб буде приймати рішення про контрнаступ "в останній момент".
"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.
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