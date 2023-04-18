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Війна триватиме, поки є Путін - Фейгін

Анна Ярославська
18 квітня 2023, 05:30
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У нинішній ситуації для Москви було б краще, якби без контрнаступу ЗСУ війна перейшла в позиційну фазу, як це було 8 років тому в зоні ООС.
Війна триватиме, поки є Путін - Фейгін
Марк Фейгін спрогнозував, як довго РФ зможе вести війну / Фото: Міноборони РФ, скріншот

Війна триватиме, поки є російський диктатор Володимир Путін. Саме нинішній президент країни-агресора РФ - головний протагоніст війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

"Не стане Путіна, не буде заради чого і кому її (війну, - ред.) вести", - сказав він.

За словами Фейгіна, в нинішній ситуації для Москви було б краще, якби без контрнаступу ЗСУ війна перейшла в позиційну фазу, як це було 8 років тому в зоні ООС.

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"Це давало якусь перспективу, нехай і далеко за горизонтом, тому що Росія вважала, що можна вийти на Мінськ-3, 4, 10 тощо. Поки цього не проглядається взагалі - наміри української сторони в тому, щоб очистити українські території до кордонів 1991 року. Тому війна триватиме, поки не буде великої поразки однієї зі сторін", - вважає правозахисник.

Фейгін додав, що поразки, ймовірно, зазнає Москва, оскільки можливостей для наступу у неї немає.

"Адже хто заважав їй за останні кілька місяців продемонструвати, на що вона здатна? У цій війні недостатньо мати лише мобілізованих. Воюють "м'ясо" і "залізо", "залізо" виграє. Кинуть вони ще два мільйони, які побіжать з вилами - і що, чого вони доб'ються? Воює техніка, скоро вже очевидним стане те, що Москва поступається. Якщо Україні дійсно дадуть F-16, ракети дальнього радіусу дії, то в чому буде перевага Москви?",- пояснив він.

При цьому мобілізація Росії не допоможе, впевнений Фейгін.

"Набрати-то вони можуть, рваненьку форму дадуть, автомати знайдуть, а що далі? Вони будуть гинути також, як зараз в диких кількостях, але це не вирішує завдань, які ставляться щодо виходу на кордони Донецької та Луганської областей, взяття Дніпра. Потрібна техніка, а ця горить, і росіяни не встигають її виробляти. Це ком проблем. До того ж вони знаходяться під економічним, геостратегічним тиском Заходу. Тому перспектив у Москви мало. Є єдиний резерв -о собовий склад. Але наскільки він невичерпний і де та межа, коли люди не захочуть далі брати участь у цій авантюрі – питання відкрите", - резюмував правозахисник.

Коли закінчиться війна в Україні

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний також вважає, що війна в Україні закінчиться тільки після того, як не буде президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Путін точно не скаже, що можна не воювати. Для Путіна цей шлях вже відрізаний. Він свої ставки вже зробив", - сказав Розумний.

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