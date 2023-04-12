"Злив" даних Пентагону: в документах є правдива інформація-Резніков

Міністр оборони зазначив, що попри наявність в "злитих" документах правдивої інформації, вона вже не є актуальною.

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Резніков, мобілізація / Колаж УНІАН

У Мережі з'явилися секретні документи з США, в яких є інформація про підготовку України до весняного контрнаступу. У цих документах є не тільки неправдива інформація, а й правдива. Це особисто підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Sky News.

Він назвав ці документи "сумішшю правдивої та неправдивої інформації". Водночас міністр заявив, що попри "злив" документів, інформація, яка була в них, вже не є актуальною.

"Там багато інформації, що не відповідає дійсності. А та інформація, яка відповідає дійсності, вже втратила актуальність. Тобто, це суміш правди і неправди. Тому я припускаю, що ця акція була зроблена навмисно", – сказав Резніков.

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Він додав, що Україна і союзники будуть працювати над тим, щоб "нейтралізувати цей витік і уникнути подібного в майбутньому". Резніков переконаний, що це була інформаційна атака, яка вигідна Росії та її союзникам.

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Джерела видання вказують, що за рано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Reuters пише, що засекречена інформація про плани США й НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в Мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їхня достовірність досі не підтверджена.

Тим часом Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватиме рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

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