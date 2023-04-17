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"РФ опинилася у пастці": Кремль готується до вічної війни - Фейгін

Анна Ярославська
17 квітня 2023, 12:35 оновлено 17 квітня, 12:40
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У країни-агресора РФ не залишається іншого виходу - перемогти вони не можуть, а програти не повинні. Після України вони можуть воювати з іншою країною.
Марк Фейгін. військові РФ
У РФ продовжуватимуть згрібати на фронт все нові групи мобілізованих з різних міст РФ / Фото: Міноборони рф, скріншот

Росія воюватиме стільки, скільки потрібно, щонайменше - до поразки РФ. У країни-агресора просто немає іншого виходу. Якщо Кремль програє нинішню війну, то воювати росіяни можуть і далі, але вже не з Україною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

"У РФ не залишається іншого виходу - перемогти вони не можуть, а програти не повинні. Цю формулу можна перевертати як завгодно. Тому вони діють, виходячи із ситуації пастки, в якій вони опинилися, і продовжують війну, тому що інакше владі, яка знаходиться в Кремлі, прийде кінець", - сказав правозахисник.

За словами Фейгіна, в РФ будуть продовжувати згрібати на фронт все нові групи мобілізованих з різних міст РФ. Але найближче тактичне завдання - зібрати якийсь резерв, щоб стримати контрнаступ ЗСУ.

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"Адже якщо десь на фронті трапиться прорив, його будуть затикати тілами. Тим більше, що лінія фронту протяжна, майже 1300 км, і, очевидно, для її заповнення потрібні мільйони людей, навіть не сотні. Інше питання, що ситуація може перевернутися одномоментно, тому що успішний контрнаступ ЗСУ загрожує різними наслідками, насамперед політичними. Те, що народу в Росії це не подобається, це факт – особливого ентузіазму у них не видно. Але люди бояться через відповідальність, страх за близьких, і тому йдуть на забій, як стадо баранів", - зазначив Фейгін.

Коли закінчиться війна в Україні

Військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде вважає, що війна Росії проти України завершиться у перспективі літа-початку осені або до кінця 2023-го року. Все залежатиме від поставок зброї Заходом і скорочення військового арсеналу країни-агресора. Якщо поставки збільшаться на 10-20%, а у РФ вони настільки ж скоротяться, Україна в другій половині року отримає можливість вийти на свої кордони 1991 року.

Директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Інші новини:

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