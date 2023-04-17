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"РФ нападе на іншу країну": Дуда виступив проти швидкого закінчення війни в Україні

Аліна Дембіцька
17 квітня 2023, 17:35 оновлено 17 квітня, 17:57
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Глава польської держави заявив, що у світі наразі з'явилися небезпечні заклики до швидкого завершення війни та припинення надання допомоги Україні.
'РФ нападе на іншу країну': Дуда виступив проти швидкого закінчення війни в Україні
Дуда закликав активніше допомагати Україні / Офіс президента, Українська добровольча армія

Якщо країна-агресорка Росія переможе в війні проти України, то це може послужити стимулом для Кремля продовжити агресію проти інших країн. Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда.

Як пише Polskie Radio 24, під час спільного брифінгу з президентом Італії Серджо Маттареллою глава польської держави заявив, що у світі наразі з'явилися небезпечні заклики до швидкого завершення війни та припинення надання допомоги Україні.

"Як сусід України, президент Республіки Польща, я хочу сказати, що будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, сьогодні перед обличчям російської агресії, що триває, фактично діє в інтересах Москви, дійсно працює в інтересах Росії. Насправді він хоче, щоб Росія перемогла Україну", - наголосив Дуда.

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Він стверджує, що перевага РФ над Україною є очевидною, і без належної підтримки Україна не зможе перемогти у війні. Крім того, за словами польського лідера, перемога країни-агресорки "буде лише першим кроком до поширення панування РФ на сході Європи".

"Ми їх підтримуємо і підтримуватимемо, і ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні постійно, поки ця війна не закінчиться без перемоги Росії. Росія не може перемогти у цій війні. Якщо Росія виграє цю війну, вона нападе на іншу країну", - додав Дуда.

Нагадаємо, раніше прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що кривава війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, може тривати ще кілька років.

"Ми не обчислюємо яку точну дату, а просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, співпрацюючи з нашою дипломатією з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну", - сказав Моравецький.

Як зазначив племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов, після того, як війна в Україні завершиться, у Європі може переміститися центр сили. Основою для нього можуть стати Україна, Польща та інші країни Східної Європи.

"У поляків з українцями були конфлікти, які абсолютно вирішувані. Якщо буде польсько-український союз, це буде чудово. Плюс країни Балтії, Молдова може до цього підключитися, Чехія, Словаччина, Грузія. Коротше кажучи, може утворитися міцний союз – зачатки його були закладені в 2015 році, коли створювався Балто-Чорноморський альянс. Цей амортизаційний пояс між старою Європою і Росією буде корисний", - зазначив він.

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