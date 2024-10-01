'Занадто обережний': Байден може дозволити Києву бити вглиб РФ після виборів - WP

Якби США дозволили Україні використовувати ракети великої дальності, це стало б найважливішим сигналом.

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Байден занадто обережний, щоб дати Україні дозвіл бити вглиб Росії зараз / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, twitter.com/WhiteHouse

Україна давно лобіює скасування обмеження з боку США на завдання ударів західною зброєю по території вглиб території країни-агресора РФ. Президент США Джо Байден занадто обережний, щоб відсунути цю "червону лінію" зараз. Однак дати подібний дозвіл він може після виборів в Америці. Про це пише The Washington Post.

Як пише видання, під час візиту до США президент України Володимир Зеленський представив свій План перемоги і пояснив кожен пункт.

Зеленський публічно не озвучував плану, але посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила 17 вересня, що вона бачила його частини та що "в ньому викладено стратегію і план, які можуть працювати".

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Під час зустрічей Зеленського у США не було зроблено публічних обіцянок підтримки української ідеї. Київ очікує, що відповідь на план перемоги, найімовірніше, надійде під час зустрічі в Рамштайні 12 жовтня.

Водночас аналітики і законодавці заявили, що Україна розглядає обох кандидатів у президенти - Дональда Трампа і Камалу Гарріс - як потенційно проблемних.

Багато хто стурбований заявами Трампа про те, що війна може бути швидко завершена, побоюючись, що це може означати переговори на умовах Росії, які потенційно передбачають територіальні поступки і відмову від гарантій безпеки з боку західних союзників.

Тим часом інші заявили, що, на їхню думку, Гарріс продовжить зовнішню політику Байдена, яка, за словами багатьох українців і сторонніх спостерігачів, насамперед зумовлена страхом перед масштабною війною, а не продуманою стратегією перемоги над Росією.

Дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності став би найважливішим сигналом того, що США мають намір підтримати Київ у цій довгій і важкій війні.

"Байден занадто обережний, щоб дати цей дозвіл до виборів", - сказав виданню один із законодавців у комітеті із зовнішньої політики.

"Але щойно вибори закінчаться, він може дати цей дозвіл", - додав чиновник, побажавши залишитися анонімним.

Візит Зеленського до США і план перемоги останні новини

Президент України Володимир Зеленський відвідав із візитом США. Там він зустрівся з президентом США Джо Байденом і кандидатами на посаду глави Білого дому Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Також Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США та розповів про свій "план перемоги".

Зеленський також виступив на засіданні Радбезу ООН. Він заявив, що війну, розв'язану Росією, "не можна заспокоїти розмовами". Він переконаний, що країну-агресора потрібно примусити до миру.

План перемоги Володимира Зеленського / Інфографіка Главреда ​

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде презентовано суспільству. Однак опублікують його не в повному обсязі, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритою. Також Єрмак пояснив, що План перемоги створює умови для того, щоб Формула світу почала виконуватися.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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