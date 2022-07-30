УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Скоро Путіну доведеться вибирати між зброєю та олією для народу - Боррель про санкції проти РФ

30 липня 2022, 11:14

ВВП Росії цього року скоротиться на 10%. За словами головного дипломата ЄС, це призведе до найбільшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель прокоментував дію антиросійських санкцій / Reuters

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відкинув твердження про те, що російська економіка поки не сильно постраждала від західних санкцій у той час як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію. Про це Боррель сказав в інтерв'ю DW.

На його думку, більш важливим, ніж скорочення споживання російського газу, є зусилля, спрямовані на "розрив зв'язків російської економіки з рештою світу".

"Російська військова машина потребує не лише грошей, але й технологій", - сказав головний дипломат ЄС.

Він додав, що в російських танках використовуються західні компоненти.

"Подивіться на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни, - ред.) більше не матимуть до них доступу", - сказав Боррель.

Він розповів, що ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що, за його словами, призведе до "найбільшої рецесії... з часів розпаду Радянського Союзу".

"Дуже скоро президенту Росії Путіну" доведеться вибирати між зброєю та олією для народу", – сказав Боррель.

Як повідомляв Главред, 29 липня США знову розширили список санкційних обмежень проти Росії. Відомо, що в нього потрапили двоє фізичних осіб, а також чотири організацій. Причина запровадження санкцій - втручання у вибори за кордоном і зловмисна кіберактивність.

21 липня стало відомо, що сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації був узгоджений країнами Європейського Союзу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн уточнила, що черговий пакет санкцій проти Росії містить, серед іншого, заборону на імпорт російського золота.

Інші новини:

новини Росії санкції Євросоюз війна в Україні санкції проти Росії Жозеп Боррель
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:14

Скоро Путіну доведеться вибирати між зброєю та олією для народу - Боррель про санкції проти РФ

11:07

"Зателефонуйте після 9-ти": дружина полоненого окупанта не захотіла з ним говоритиВідео

10:33

"Як хочу, так і сідаю": 46-річна Могилевська без бюстгальтера підтримала Зеленську

10:11

Скоро РФ запропонує Україні "мир", але є серйозна небезпека - астрологВідео

09:58

Ми заходимо в третю фазу війни через Оленівку, вони по-іншому не можуть - АрестовичВідео

Реклама
09:56

Гороскоп на серпень 2022 для Близнюків: прорив у справах, прибуток і несподівана поїздка

09:27

В Україні ліквідували 22-річного окупанта, який до цього врятувався під Чорнобаївкою

09:05

"Вашої держави вже б не було": Гіркін уявив себе великим полководцем, пригрозивши українцям

08:43

Курс долара в Україні в серпні: чи буде і далі дорожчати валюта - прогноз експерта

08:34

На відео з колонії в Оленівці не ті сліди, які міг би завдати удар HIMARS - ISWВідео

08:30

Як змусити дитину вчитися: головні правила і важливі порадиВідео

08:05

Росія - дике минуле західної цивілізаціїПогляд

08:00

На Півдні ЗСУ знищили понад 100 окупантів, командний пункт і військові склади РФ

07:33

Вибух чуло все місто: РФ двічі за ніч обстріляла ракетами Харків, почалася пожежаВідео

06:45

Мелітополь чи Нова Каховка: де вирішиться доля деокупації українського півдняПогляд

06:35

Пауза заради переговорів: експерт розповів, коли Росія може призупинити війнуВідео

06:28

З Днем ангела, Марина! Яскраві вітання та листівки на іменини Марини

06:10

На ЗСУ очікують бої з РФ за Запорожчину та Миколаїв: окупанти мають намір наступати – експертВідео

06:03

Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 серпня: Дівам - несподіваний заробіток, Скорпіонам - важливий вибір, Рибам - боргиВідео

05:50

Зоряний час і неймовірний успіх у всьому: 4 знаки зодіаку в серпні будуть "купатися" у вдачіВідео

Реклама
05:20

Україну розжарить до + 37°: синоптик розповів, коли вріже "пекельна" аномаліяВідео

05:01

Хеллі Беррі в бікіні показала своє "щасливе місце"

04:50

Суцільна чарівність: модний чубчик 2022, що пасує всім і перетворює на зірку

04:28

Досі найкраща: 56-річна модель Сінді Кроуфорд похвалилася тілом в банному халатику

04:14

День дружби 2022: сердечні привітання і милі листівки для друзів

04:10

Як захистити себе від пристріту за злої заздрості: дієві амулети і обереги для дому

03:43

Як легко та швидко видалити фарбу з металу і дерева: способи, які перевірені роками

03:30

Вони будуть ще більше різати та знущатись над полоненимиПогляд

03:15

Війна в Україні затягнеться на декілька років: військовий експерт назвав 4 причиниВідео

02:40

Військовий експерт пояснив, чому в РФ не можуть оголосити навіть часткову мобілізацію

02:30

Регіна Тодоренко вперше показала молодшого сина і розповіла про драму в сім'ї через новонародженогоВідео

02:10

Україну огорнуть сильні грози і похолодання: синоптики попередили про погодний армагеддонВідео

02:04

Ризики вже через 5-10 років: експерт назвав умови нової війни з Росією

01:36

"П'яту колону ніхто не терпітиме": дипломат пояснив, що робити з проросійськими громадянами УкраїниВідео

01:27

Рената Литвинова вийшла без нижньої білизни на вулиці Парижа

01:08

Гороскоп на сьогодні, 30 липня 2022: Ракам - старі образи, Левам - заздрість ворогівВідео

00:51

Прикмети на 30 липня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинок нещастя не впуститиВідео

00:01

Бореться: композитор Ігор Крутой серйозно хворий

29 липня, п'ятниця
23:55

Ксенія Мішина взяла до рук зброю: "Це змінило мене назавжди!"Відео

23:53

"Путінський режим отруює своїм гниттям": у РФ стрімко скорочується населення

Реклама
23:50

Позитив розповів, як вмовляє Потапа повернутися в Україну

23:47

Прикмети на 31 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити удачу і грошіВідео

23:37

Доктор Комаровський назвав єдину умову захоплення росіянами ХарковаВідео

23:21

На руці у Путіна побачили "Ракету" за 25 тисяч доларів

23:18

"Підуть вперед, а ми метелитимемо": Арестович розповів про ворожий наступ на півдніВідео

23:01

У Держдумі закотили істерику через український Крим на дитячих фотошпалерах у РФВідео

22:50

"Після "прильоту" почав заїкатися": Сергій Бабкін розповів, чому втік з родиною з України

22:27

Зеленський терміново скликав таємну нараду з силовиками: про що говорили та що вирішилиВідео

22:20

Глухий кут для окупантів: ЗСУ зупинили наступ РФ, у Пентагоні назвали причинуВідео

22:07

США запровадили нові санкції проти росіян: хто потрапив до списку "щасливчиків"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти