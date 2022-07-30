Скоро Путіну доведеться вибирати між зброєю та олією для народу - Боррель про санкції проти РФ

Жозеп Боррель прокоментував дію антиросійських санкцій / Reuters

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відкинув твердження про те, що російська економіка поки не сильно постраждала від західних санкцій у той час як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію. Про це Боррель сказав в інтерв'ю DW.

На його думку, більш важливим, ніж скорочення споживання російського газу, є зусилля, спрямовані на "розрив зв'язків російської економіки з рештою світу".

"Російська військова машина потребує не лише грошей, але й технологій", - сказав головний дипломат ЄС.

Він додав, що в російських танках використовуються західні компоненти.

"Подивіться на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни, - ред.) більше не матимуть до них доступу", - сказав Боррель.

Він розповів, що ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що, за його словами, призведе до "найбільшої рецесії... з часів розпаду Радянського Союзу".

"Дуже скоро президенту Росії Путіну" доведеться вибирати між зброєю та олією для народу", – сказав Боррель.

Як повідомляв Главред, 29 липня США знову розширили список санкційних обмежень проти Росії. Відомо, що в нього потрапили двоє фізичних осіб, а також чотири організацій. Причина запровадження санкцій - втручання у вибори за кордоном і зловмисна кіберактивність.

21 липня стало відомо, що сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації був узгоджений країнами Європейського Союзу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн уточнила, що черговий пакет санкцій проти Росії містить, серед іншого, заборону на імпорт російського золота.

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