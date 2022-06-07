"Скоро бойових шаманів підключать!": навіть Гіркін регоче з маячні пропагандистів про Зеленського

Гіркін вчадіє з марення пропагандистів про Зеленського / скріншот

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) єхидно висловився про "новину" про бойового екстрасенса в Росії.

На російському ТБ запустили чергову маячню, що нібито бойовий екстрасенс Фомін з КДБ "назвав дату капітуляції Зеленського".

"Ну, все! Раз в бій пішли вже "Бойові екстрасенси" - ЗСУ точно кранти! А скоро, треба думати, і бойових шаманів підключать! Нема про що більше турбуватися і ніяких мобілізацій точно не буде потрібно. 17-го вересня Зеленський втече в Литву або Польщу, а на 18-е можна сміливо призначати парад перемоги", - іронізує Гіркін.

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Раніше Гіркін поділився подробицями знищення вже колишнього флагмана Чорноморського флоту крейсера"Москва". За його словами, всього ЗСУ випустили по кораблю дві ракети. Перша потрапила в ніс, друга - в корму.

Також ми розповідали, що пропагандиста Володимира Соловйова, якому анулювали посвідку на проживання в Італії і назавжди заборонили в'їзд в країну, поставив на місце італійський експерт.

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