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"У Кремлі знову почали смоктати порожню соску": Гіркін раптово накинувся на Лаврова

31 травня 2022, 02:42

Він незадоволений діями Кремля у війні проти України.

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Гіркін раптово накинувся на Лаврова / скріншот

Колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) різко розкритикував главу російського МЗС Сергія Лаврова.

В одній з останніх заяв Лавров назвав пріоритетом "спецоперації звільнення Донбасу", що не сильно сподобалося Гіркіну.

У соцмережах колишній ватажок бойовиків "ДНР" побачив у цьому поганий знак для Росії у війні проти України.

"Сергій Вікторович з початку так званої "СВО" пішов у глибоку тінь. Але тепер проступає з неї все частіше і частіше. Тепер легітимність існування т.зв. "України" під питання більше не ставиться. Так само як геть забуто про "демілітаризацію" і "денацифікацію" даної території", - обурюється Гіркін.

За його словами, ці меседжі адресовані світовим лідерам, які ввели санкції проти Росії.

"У Кремлі знову почали смоктати порожню соску надії на "умиротворення з партнерами на досягнутих позиціях". Якого не буде. Взагалі не буде. Але якого -" умиротворення" - дуже хочеться", - пише Гіркін.

читайте такожУ Білгородській області почалася евакуація: Гіркін почав панікувати через "вторгнення" УкраїниТакож він зазначив, що суттєвих цілей у війні проти України Росії досягти не вдалося.

"Якщо хтось думає, що "півтора села", взяті за місяць другого, конкретного етапу "СВО"- реально наблизили Російську Федерацію до "почесного миру", - то, смію запевнити - на фронті таких ілюзорних надій жодна чесна і компетентна людина не поділяє. На фронті - найгостріша нестача сил і засобів для розвитку навіть тих тактичних успіхів, які реально досягнуті чималою кров'ю", - повідомив Гіркін.

Раніше Гіркін заявив, що з нинішнім військовим керівництвом Росія не виграє війну проти України. Він вважає, що перший етап так званої "спецоперації" Росії в Україні з тріском провалився, а військове керівництво попри це досі на своїх місцях і продовжують керувати.

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війна в Україні Сергій Лавров Ігор Гиркин
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