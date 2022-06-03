"Донецького котла" не буде: Гіркін закотив істерику через провал Росією другого етапу війни

Гіркін закотив істерику через провал Росією другого етапу війни/ скрін з відео, ЗСУ

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) знову вибухнув звинуваченнями у сторону Росії, заявивши, що вона провалила і другий етап війни.

Гіркін плачеться, що бойовикам і російським окупантам на Донбасі тепер не вдасться оточити українських військових, і ніякого "донбаського котла" немає і не буде.

"Донецького котла ніякого немає і, мабуть, вже не буде. Мій прогноз полягає в тому, що другий етап "операції", націлений на оточення та розгром донецького угруповання [ЗСУ] , провалився", – визнав Гіркін.

При цьому він додав, що російські загарбники не можуть просунутися як з півдня України, так і з півночі. Він зазначає, що окупанти не змогли дійти з півночі до околиць Слов'янська за три тижні.

Він каже, що деякі успіхи на Донбасі, які зараз демонструють російські військові, це швидше за все не їхні успіхи насправді, а хитрість захисників України.

"Так, просунулися, кілька сіл взяли і продовжуються запеклі бої. Чому? Тому що противник контролює свою оборонну операцію", – заявив Гіркін.

Раніше терорист плакався, що над армією РФ сміються в Україні. При цьому він фактично визнав, що РФ намагалася "розміняти" відхід з північних областей України на закріплення за собою Донбасу.

Також він раніше заявляв про катастрофічне становище для РФ в Україні. Він поскаржився, що захисники України створюють потужні рубежі оборони, які рашистам доведеться намагатися брати з великими втратами.

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