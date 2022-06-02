"Спецоперація провалилася": Гіркін плачеться, що над армією РФ сміються в Україні

Ігор Гіркін / Reuters

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков), який втік з Донбасу 8 років тому, заявив про провал військової спецоперації РФ в Україні.

Відео нових одкровень російського терориста-невдахи вже опубліковано в Мережі.

При цьому він фактично визнав, що РФ намагалася "розміняти" відхід з північних областей України на закріплення за собою Донбасу. Саме цьому, за його словами, були присвячені переговори в Туреччині.

Разом з тим у ЗСУ виявилися інші плани і тепер українські захисники підтискають рашистів на багатьох напрямках.

"Українці будували боєздатну армію 8 років. Результат? Над нами просто сміються в Україні. Точніше, над цими людьми, які так чудово думають і планують", - додав Гіркін.

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Раніше Гіркін заявив про катастрофічне становище для РФ в Україні.

Він поскаржився на те, що захисники України створюють потужні рубежі оборони, які рашистам доведеться намагатися брати з великими втратами.

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