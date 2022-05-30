"Вам подобається знаходитись в оточенні фашистів?": італієць влучно осадив знахабнілого Соловйова

Італієць влучно обложив знахабнілого Соловйова / скріншот

Пропагандиста Володимира Соловйова, якому анулювали посвідку на проживання в Італії і назавжди заборонили в'їзд в країну, поставив на місце італійський експерт.

Рішення влади Італії довело Соловйова до сказу. У черговому ефірі своєї "програми" він намагався зачепити італійця темою фашизму в Італії під час Другої світової війни.

"Я хочу вам нагадати, що саме ваші фашисти прийшли на мою землю! А росіяни на вашу землю не приходили. Там востаннє, по-моєму, Суворов був", - кричав у мікрофон Соловйов.

Вислухавши кремлівського пропагандиста, італієць влучно його осадив.

читайте також"Горе не прийшло в сім'ю": пропагандист Соловйов прокоментував "замах неонацистів""Якщо Італія - фашисти, чому ви купили чотири вілли в Італії. Вам подобається знаходитись в оточенні фашистів?", - убив він його наповал.

Соловйов з ще більшою істерикою почав виправдовуватися, але викликав лише усмішку італійського експерта.

Нагадаємо, в Італії невідомі спробували спалити одну з Вілл на озері Комо, що належить російському пропагандистові Володимиру Соловйову.

Пожежа виникла рано вранці, її негайно погасила пожежна команда. Для пожежі невідомі використовували шини.

На початку березня стало відомо, що влада Італії наклала арешт на будь-які операції з двома віллами російського пропагандиста Володимира Соловйова. Загальна вартість цих вілл, які розташовані на озері Комо, становить 8 мільйонів євро.

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