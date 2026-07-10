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Кремль уже перевіряє межу терпіння росіян: що може статися після виборів в РФ

Руслан Іваненко
10 липня 2026, 00:56оновлено 10 липня, 01:41
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Секретар Форуму російської опозиції на підтримку України пояснила, чому чинний указ про часткову мобілізацію дозволяє Кремлю обходитися без нових рішень.
армия РФ, Путин
Силовий призов у регіонах може бути тестом готовності росіян до спротиву / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

  • Після виборів РФ може продовжити мобілізацію
  • Загальну мобілізацію в Кремлі вважають непотрібною
  • Примусовий призов може посилити протести в регіонах

Після можливих виборів до Державної думи РФ російська влада може продовжити мобілізаційні заходи без оголошення загальної мобілізації, а примусовий призов у регіонах здатен посилити протестні настрої. Таку думку висловила секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова в інтерв'ю Главреду.

За словами Курносової, Кремлю немає потреби оголошувати загальну мобілізацію, оскільки чинний указ про так звану часткову мобілізацію досі дозволяє набирати необхідну кількість людей.

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"Багато хто говорить про загальну мобілізацію. Але я в неї не вірю, бо технічно владі це не потрібно. Той самий указ про так звану часткову мобілізацію, який Путін підписав у вересні 2022 року, досі не скасовано. А формулювання там настільки "гумові", що його цілком вистачає для мобілізації будь-якої кількості людей", – заявила вона.

Курносова також вважає, що випадки примусового призову, які фіксуються в окремих регіонах Росії, можуть бути перевіркою реакції суспільства на подальше посилення мобілізаційних заходів.

"Те, що ми зараз бачимо в Пензі, – силову мобілізацію, – це перевірка того, наскільки росіяни готові чинити опір подібним заходам", – сказала вона.

Окремо опозиціонерка прокоментувала можливі наслідки виборів до Держдуми РФ. На її думку, навіть у разі проведення голосування важливим фактором залишатиметься не лише формальна, а й суспільна легітимність парламенту.

"Існує два види легітимності. Формальна легітимність – це ті цифри, які наведе Елла Панфілова. І в цьому сумнівів немає: вони будуть такими, якими їй скажуть. Але є й реальна легітимність – та, яку відчувають люди", – зазначила Курносова.

Вона нагадала про протести після парламентських виборів 2011 року та припустила, що недовіра до результатів нового голосування може посилити відчуження громадян від влади.

За її словами, нинішня виборча кампанія не дає росіянам можливості висловити протест через голосування, оскільки всі представлені в парламенті політичні сили фактично підтримують курс Кремля.

"На цих виборах жодних опозиційних сил не буде, і люди розуміють, що всі політичні сили в Держдумі фактично однакові, і голосують так, як їм скаже адміністрація президента. Тому на вересневих виборах не буде жодної можливості проголосувати проти того, що їм не подобається у владі", – сказала вона.

Дивіться відео, в якому Ольга Курносова розповіла про розкол путінської еліти, бунт російських військових і революційні сценарії, які можуть чекати на Росію:

Курносова вважає, що накопичення невдоволення в суспільстві може призвести до непередбачуваних наслідків, особливо якщо примусова мобілізація пошириться на регіони з високим протестним потенціалом.

"Все це породжує внутрішній протест, який може проявитися в будь-який момент. І якщо в регіонах, де люди не хочуть воювати, почнеться примусова мобілізація, як у Пензі, і якщо це одразу пошириться на низку регіонів із високим протестним потенціалом, це може закінчитися чим завгодно, зокрема й революцією", – підсумувала вона.

Чи зможе нова мобілізація в РФ змінити ситуацію на фронті

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що нова хвиля мобілізації в Росії теоретично може вплинути на ситуацію на окремих напрямках фронту, проте не стане вирішальним фактором.

За словами експерта, у разі ухвалення такого рішення Кремль, найімовірніше, буде змушений мобілізувати щонайменше 300 тисяч осіб. Він пояснив, що менші обсяги призову не дадуть змоги сформувати достатній резерв для тривалого ведення активних бойових дій.

Коваленко також звернув увагу на поступове загострення кадрової проблеми в російській армії. На його думку, дефіцит особового складу стає дедалі відчутнішим, хоча суспільна реакція на втрати серед росіян залишається обмеженою.

Водночас експерт наголосив, що навіть мобілізація кількох сотень тисяч людей не розв’яже всіх проблем російського командування. Він зазначив, що концентрація значних резервів на одному напрямку неминуче призведе до ослаблення інших ділянок фронту через нестачу військових і ресурсів.

Мобілізація в Росії - новини за темою

Як раніше писав Главред, політолог Іван Преображенський заявив, що загальна мобілізація в РФ може бути оголошена лише за умови близькості вирішальної перемоги. Він пояснив, що лише за крок до перемоги Кремль може запустити повномасштабну мобілізацію.

Також президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нової хвилі мобілізації в Росії. Він наголосив, що йдеться про десятки тисяч додаткових призовників. За його словами, це пов’язано з необхідністю компенсувати значні втрати та активізацією видачі мобілізаційних розпоряджень.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що нова мобілізація не зможе кардинально виправити ситуацію на полі бою. Він наголосив, що лише про заміну військовослужбовців йтиметься у разі додаткового набору.

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Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

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