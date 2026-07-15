'Це тільки початок': Україна та ЄС домовились про масштабне виробництво зброї

Україна та Європейський Союз започаткували оборонне партнерство, яке в перспективі охопить не лише безпілотники, а й ракети та системи протиповітряної оборони.

https://glavred.net/ukraine/eto-tolko-nachalo-ukraina-i-es-dogovorilis-o-masshtabnom-proizvodstve-oruzhiya-10780898.html Посилання скопійоване

ЄС виділив мільярд євро на дрони для України / фото: Укрінформ

Коротко:

Україна та ЄС підписали основу Drone Deal

ЄС виділив ще 1 млрд євро на дрони

У майбутньому угода охопить ракети й ППО

Україна та Європейський Союз зробили перший офіційний крок до Drone Deal - великої оборонної угоди, яка згодом може поширитися на ракети, засоби ППО та інше сучасне озброєння.

відео дня

Президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписали Лист про наміри щодо стратегічного промислового партнерства, який стане основою майбутньої угоди, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський назвав підписання історичним етапом у відносинах між Києвом і Брюсселем.

"Ми зробили дуже багато для інтеграції оборонних спроможностей і виробництв з європейськими. Українська армія і український ОПК вже є складовою захисту всієї Європи. Сьогодні з'явився перший документ, який стане основою Drone Deal - великої оборонної угоди між Україною та Європейським Союзом", - сказав президент.

Про підписання документу фон дер Ляєн оголосила під час урочистостей до Дня української державності в Києві - це вже її 11-й візит до України від початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Укрінформ.

Після дронів - ракети та ППО

Фон дер Ляєн наголосила, що новий формат партнерства принципово змінює роль України у відносинах з Європою.

"Україна багато в чому пройшла шлях від покупця до постачальника мережі безпеки для Європи. Це також передбачає новий спосіб співпраці. Саме тому я рада разом з вами, Володимире, розпочати нове партнерство між ЄС та Україною в оборонно-промисловій сфері. Те, що ми підписуємо сьогодні, - це наша власна Drone Deal", - сказала вона.

Президентка Єврокомісії пояснила, чому саме зараз обидві сторони готові обʼєднувати ресурси.

"Події тут і в усьому світі показали нам важливість для нашої безпеки можливості розгортання перевірених у боях спроможностей. У Європі ми вже маємо величезний технологічний та промисловий потенціал, який можна розгорнути. І в нас є безпечні та надійні виробничі майданчики, які можуть допомогти у розширенні виробництва", - пояснила фон дер Ляєн.

За її словами, партнерство передбачає створення спільних підприємств, передачу технологій, обмін досвідом та інвестиції в українську оборонну промисловість. Сторони також планують гармонізувати стандарти, усунути ринкові бар'єри та зміцнити ланцюги постачання критично важливих компонентів. Після узгодження умов Drone Deal Євросоюз розгляне можливість застосувати таку саму модель співпраці до виробництва ракет і систем протиповітряної оборони.

Додаткові мільярди на дрони

Окремо фон дер Ляєн оголосила про новий транш військової допомоги - ще 1 млрд євро на закупівлю дронів у рамках кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки. Вона нагадала, що 30 червня ЄС уже виділив 4 млрд євро на безпілотники, а нещодавно схвалив плани фінансування ще на 10 млрд євро для закупівлі дронів, ракет і винищувачів.

"Це тільки початок", - підсумувала глава Єврокомісії.

Зеленський також повідомив, що Україна очікує фінансову підтримку ЄС для реалізації антибалістичної програми, започаткованої 13 липня у Франції. Тоді під час засідання Коаліції охочих у Парижі Україна разом із дев'ятьма європейськими державами дала старт антибалістичній коаліції, яка працюватиме над розвитком протиракетної оборони, створенням нових засобів перехоплення балістичних ракет і посиленням захисту європейського повітряного простору.

Іскандерів в РФ роблять більше, ніж Україні дають Patriot

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв’ю Главреду розповів, що росіяни виготовляють ракет більше, ніж Україна може отримати ракет ППО.

"Виробництво "Іскандерів" у них десь 60-70 ракет на місяць. І, на жаль, Росія виробляє більше "Іскандерів", ніж ми можемо отримати антибалістичних ракет для Patriot. Тому я вважаю, що потрібно розповідати українцям про цю ситуацію. Навіщо жити в ілюзії? Потрібно розуміти, що коли є світова проблема, вона стосується і нас. Я говорю про антибалістичні ракети. Треба, щоб усі жителі розуміли: так живуть багато міст в Україні вже багато років. Те, що Київ чи Дніпро булипід захистом - добре. Але зараз ситуація складніша", - наголосив він.

Він наголошує, що треба ховатися, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Треба розуміти: якщо не буде ракет, будуть атаки на нашу енергетику, причому більш потужні. І незрозуміло, що буде взимку. Якщо у них зараз є можливість атакувати і досягати 100% влучань по об’єктах, це буде проблемою для нашої енергетичної інфраструктури", - заявив він.

Система Patriot / Інфографіка: Главред

Критична ситуація з засобами ППО

Нагадаємо, раніше директор Центру Разумкова Олексій Мельник прокоментував проблеми української протиповітряної оборони. Він підкреслив, що низька ефективність перехоплення балістичних ракет суттєво вплине на подальший перебіг переговорів щодо постачання систем Patriot.

За даними газети El País, під час двох масштабних атак на Київ, що відбулися 2 та 6 липня, із 53 випущених балістичних ракет 49 досягли своїх цілей. Таким чином, ефективність російських ударів перевищила 92%. Зокрема, під час атаки 6 липня українським силам ППО не вдалося перехопити жодну з 29 балістичних ракет.

Як раніше повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив позицію щодо перспектив посилення протиповітряної оборони України. Експерт звернув увагу на складні перспективи швидкого надання Україні нових систем ППО і закликав профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання дефіциту перехоплювачів.

Читайте також:

Про джерело: El País El País - найбільша за накладом щоденна газета в Іспанії. El País є однією з трьох основних іспанських національних газет (разом з "El Mundo" та "ABC"). Газетою El País, офіс якої розташований у Мадриді, володіє іспанський медіаконгломерат PRISA. Газету засновано 4 травня 1976 року. Головний редактор - Хав'єр Морено, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред