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Не Федорова: Зеленський розповів, кого запропонує на посаду міністра оборони

Юрій Берендій
15 липня 2026, 20:20оновлено 15 липня, 21:10
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Президент визначився з новим кандидатом на посаду очільника Міністерства оборони.
Не Федорова: Зеленський розповів, кого запропонує на посаду міністра оборони
Зеленський не внесе кандидатуру Федорова на міністра оборони / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Клименко замість Федорова очолить Міноборони
  • Причина - конфлікт Федорова із Сирським

Президент Володимир Зеленський запропонує Ігоря Клименка на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова. Про це Суспільному розповіли народні депутати фракції "Слуга народу" після зустрічі із главою держави на засіданні фракції.

Про решту перестановок у Кабміні написала членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, фракція "Слуга народу", у своєму Telegram-каналі.

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Хто і куди переходить в уряді

За її даними, зміни торкнуться щонайменше десяти посад.

Всеволод Ченцов стане віцепрем'єром з питань євроінтеграції, Віталій Кім очолить Міністерство у справах ветеранів, а Денис Маслов - Міністерство юстиції.

Василевська-Смаглюк перерахувала й інші призначення:

  • Віталій Безгін - міністр громад та територій,
  • Микола Калашник - міністр інфраструктури та відновлення,
  • Іван Вигівський - міністр внутрішніх справ.

Соболєв, за її словами, залишає Мінекономіки й переходить працювати в Офіс президента, а на його місце прийде Олександр Кравченко.

Мінагро очолить Тарас Висоцький, Міносвіти - Андрій Бутенко. Кандидатуру на посаду посла в США поки не визначили, так само як і нового голову СБУ.

Як фракція відреагувала на зустріч із президентом

Про атмосферу під час зустрічі розповів нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. За його описом, зустріч пройшла спокійно, без гострих запитань до президента.

За його словами, Зеленський зізнався, що не може обрати між головнокомандувачем Олександром Сирським та Михайлом Федоровим, і додав, що останній провалив реформу територіальних центрів комплектування.

Железняк також навів власний перелік міністрів, які не втратять посад:

  • першим віцепрем'єром, міністром енергетики залишиться Денис Шмигаль,
  • віцепрем'єркою з питань культури - Тетяна Бережна,
  • міністром фінансів - Сергій Марченко,
  • МОЗ очолить Віктор Ляшко,
  • Мінспорту - Матвій Бідний,
  • МЗС - Андрій Сибіга.

Окремо Железняк зазначив, що "мегаміністерство ресурсів" планують поділити на два відомства - Міністерство економіки та екології на чолі з Олександром Кравченком і Міністерство аграрної політики, яке очолить Тарас Висоцький.

Міністерство відновлення також розділять: Мінрегіон очолить Віталій Безгін, а Мінінфраструктури - Микола Калашник (який до цього очолював Київську ОВА). Кулеба, за цими даними, залишає уряд.

Очільницею Мінцифри стане Ферчук Оксана.

Чому Федоров не може продовжити роботу в Міноборони

Як повідомило РБК-Україна з посиланням на джерела в фракції "Слуга народу", причиною рішення Зеленського щодо посади міністра оборони стало різне бачення Федорова та головнокомандувача Сирського на хід війни.

"Президент сказав, що Федоров та міністерство робили закупівлі на власний розсуд, а не так, як це запитували Генштаб та військові. Це зокрема стосувалось, наприклад, закупівлі артснарядів", - пояснив співрозмовник.

За словами джерел УП, під час зустрічі із фракцією Зеленський визнав, що ситуація фактично зайшла у глухий кут.

"Він (президент - ред.) сказав, що по-хорошому треба звільнити і Федорова, і Сирського (головнокомандувача ЗСУ - ред.), але він зараз це зробити не може", - розповів УП один з учасників зустрічі.

Джерела у фракції додають, що сам Федоров команду президента не залишає. Його подальшу роль обіцяють прояснити найближчим часом: "але що робитиме далі - стане більше відомо наступного тижня", - переказали співрозмовники видання.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Юлія Свириденко подала у відставку з посади прем'єр-міністерки. Заява про звільнення була направлена до парламенту 13 липня.

Вже 14 липня Рада відправила уряд у відставку 258 голосами. Обов'язки прем'єр-міністра тимчасово виконуватиме Денис Шмигаль.

Раніше також повідомлялось, що президент Володимир Зеленський повідомив, що остаточне кадрове рішення щодо міністрів ще не ухвалене. За його словами, він ще не вирішив долю Федорова і проведе перемовини з військовим керівництвом.

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Про персону: Ольга Василевська-Смаглюк

Ольга Василевська-Смаглюк - українська журналістка, народна депутатка України IX скл. від партії "Слуга народу". Кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року (в. о. № 96), пише Вікіпедія.

Під час повномасштабного вторгнення організувала штаб для видачі людям гуманітарної допомоги, брала участь в організації евакуації населення, спільно з ГО "Добробат" організувала ремонт пошкоджених будинків на території Димерської, Бородянської, Іванківської громад Київщини, спільно з UNICEF UKRAINE відбудувала 10 укриттів в школах та садочках деокупованої Київщини, відновила амбулаторію в Загальцях, провела ремонт в Публічній бібліотеці Вишгорода та в Клавдіївській сільській бібліотеці

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