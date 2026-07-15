Прихильник Путіна придумав цікаву схему, щоб його діти мали паспорт іншої країни.

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Філіп Кіркоров з дітьми / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Яку схему придумав путініст

Як це позначиться на його дітях

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зважився на відчайдушний крок, щоб його діти мали громадянство іншої країни.

Так, за даними російських пропагандистів, Кіркоров продав дочці свій особняк у Маямі - за $100, що в 41 тисячу разів дешевше за реальну вартість. Щоб гарантувати їй право на громадянство США.

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Будинок Кіркорова в Маямі / Фото Mash

Щоб діти не були лише громадянами терористичної Росії, Кіркоров придумав схему: знизив вартість будинку в 41 тисячу разів, зараз ціна його особняка становить 6,1 млн доларів. Право власності розподілено між чотирма особами: сам Кіркоров, його син Мартін, дочка Алла-Вікторія та якась жінка. Прихильник Путіна придбав особняк у 2011 році за 4,2 млн доларів.

Двоповерхова резиденція розташована в престижному кварталі на вулиці La Gorce Drive у Маямі. Житлова площа становить близько 734 кв. м. У будинку сім спалень і сім ванних кімнат, на території: басейн з плитковим оздобленням, джакузі, тераса з цегли та каменю, пасажирський ліфт.

Алла Вікторія Кіркорова - "проблемна дитина" / Фото Women.ru

Таким чином діти Кіркорова зможуть стати громадянами такої ненависної всім росіянам Америки і не повертатися в злиденну Росію.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше популярний український блогер Ігор Синяк, який сам родом із Запоріжжя, повідомив, що ворожа російська ракета зруйнувала будинок його батьків.

Раніше також співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, несподівано заговорила про свого колишнього чоловіка, громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу.

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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