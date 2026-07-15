Кіркоров пішов на крайні заходи, щоб діти не були громадянами Росії

Коротко:
- Яку схему придумав путініст
- Як це позначиться на його дітях
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зважився на відчайдушний крок, щоб його діти мали громадянство іншої країни.
Так, за даними російських пропагандистів, Кіркоров продав дочці свій особняк у Маямі - за $100, що в 41 тисячу разів дешевше за реальну вартість. Щоб гарантувати їй право на громадянство США.
Щоб діти не були лише громадянами терористичної Росії, Кіркоров придумав схему: знизив вартість будинку в 41 тисячу разів, зараз ціна його особняка становить 6,1 млн доларів. Право власності розподілено між чотирма особами: сам Кіркоров, його син Мартін, дочка Алла-Вікторія та якась жінка. Прихильник Путіна придбав особняк у 2011 році за 4,2 млн доларів.
Двоповерхова резиденція розташована в престижному кварталі на вулиці La Gorce Drive у Маямі. Житлова площа становить близько 734 кв. м. У будинку сім спалень і сім ванних кімнат, на території: басейн з плитковим оздобленням, джакузі, тераса з цегли та каменю, пасажирський ліфт.
Таким чином діти Кіркорова зможуть стати громадянами такої ненависної всім росіянам Америки і не повертатися в злиденну Росію.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше популярний український блогер Ігор Синяк, який сам родом із Запоріжжя, повідомив, що ворожа російська ракета зруйнувала будинок його батьків.
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Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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