На деяких фото колишню Путіна можна порівняти з жінкою, яка працює на базарі.

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Путіна мовчить про своє життя з терористом Путіним / Колаж Главред, фото Стархіт

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Як живе колишня дружина Путіна

З ким вона живе

Колишня дружина президента-терориста Росії Путіна, який бомбардує Україну і мріє про її знищення, пропала з радарів після розлучення з диктатором і його одруженням з олімпійською чемпіонкою Кабаєвою.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, на початку 2016-го журналісти знайшли документи про перереєстрацію об'єктів нерухомості, де Людмила Путіна значилася з іншим прізвищем - Очеретна.

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Путіна та її чоловік терорист / Фото Стархіт

Тоді виникло припущення, що чоловіком експершої леді став керівник Центру розвитку міжособистісних комунікацій Артур Очеретний. Побутувала версія, що познайомилися вони ще на зорі нульових, а зблизилися після розлучення Людмили.

На початку 2019-го РосЗМІ опублікували кадри з аеропорту Хітроу, які доводять зв'язок Путіної та Артура Очеретного - вони прилетіли разом рейсом "Москва - Лондон".

Людмила Путіна почала нове життя з молодим чоловіком / Фото Стархіт

"Я побачив, що народ на когось обертається, звичайно, стало цікаво, - ділився очевидець Анатолій. - Спочатку із зони контролю вийшов стильно вдягнений чоловік, який котив візок із кількома валізами. Він паралельно розмовляв телефоном. Поруч із ним ішла доглянута, суворо вбрана жінка теж із величезною каталкою. Я впізнав у ній колишню дружину нашого президента і почув, як люди неподалік обговорюють її. З рейсу в місто прямувала ще одна пара. Коли всі четверо порівнялися, вони обмінялися кількома фразами, обійнялися, поцілувалися і розійшлися. Людмила та її супутник попрямували до виходу з аеропорту, де на них, мабуть, чекав автомобіль".

Пізніше стало відомо про те, що Очеретний судиться з колишньою дружиною Анастасією Бочаровою з приводу питання місця проживання спільного сина.

Пара виглядає дуже середньостатистичною / Фото news.obozrevatel.com

Сьогодні - колишня дружина терориста Путіна продовжує займатися громадською діяльністю, а про сердечні справи воліє мовчати.

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