Жінка з базару: як живе колишня дружина терориста Путіна

Ви дізнаєтеся:
- Як живе колишня дружина Путіна
- З ким вона живе
Колишня дружина президента-терориста Росії Путіна, який бомбардує Україну і мріє про її знищення, пропала з радарів після розлучення з диктатором і його одруженням з олімпійською чемпіонкою Кабаєвою.
Як пише пропагандистське видання Стархіт, на початку 2016-го журналісти знайшли документи про перереєстрацію об'єктів нерухомості, де Людмила Путіна значилася з іншим прізвищем - Очеретна.
Тоді виникло припущення, що чоловіком експершої леді став керівник Центру розвитку міжособистісних комунікацій Артур Очеретний. Побутувала версія, що познайомилися вони ще на зорі нульових, а зблизилися після розлучення Людмили.
На початку 2019-го РосЗМІ опублікували кадри з аеропорту Хітроу, які доводять зв'язок Путіної та Артура Очеретного - вони прилетіли разом рейсом "Москва - Лондон".
"Я побачив, що народ на когось обертається, звичайно, стало цікаво, - ділився очевидець Анатолій. - Спочатку із зони контролю вийшов стильно вдягнений чоловік, який котив візок із кількома валізами. Він паралельно розмовляв телефоном. Поруч із ним ішла доглянута, суворо вбрана жінка теж із величезною каталкою. Я впізнав у ній колишню дружину нашого президента і почув, як люди неподалік обговорюють її. З рейсу в місто прямувала ще одна пара. Коли всі четверо порівнялися, вони обмінялися кількома фразами, обійнялися, поцілувалися і розійшлися. Людмила та її супутник попрямували до виходу з аеропорту, де на них, мабуть, чекав автомобіль".
Пізніше стало відомо про те, що Очеретний судиться з колишньою дружиною Анастасією Бочаровою з приводу питання місця проживання спільного сина.
Сьогодні - колишня дружина терориста Путіна продовжує займатися громадською діяльністю, а про сердечні справи воліє мовчати.
Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:
Нещодавно ЛеруКудрявцеву висміяли в ефірі російського шоу. За даними пропагандистських ЗМІ, на гумористичному шоу "Зірки", куди Кудрявцева прийшла з командою коміків, осторонь не залишили бурхливе особисте життя телеведучої.
Як раніше писав Главред, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.
Вас також може зацікавити:
- Путін близький до того, щоб докорінно змінити політику щодо КНДР - Блінкен
- Торг між Трампом і Путіним: як Україні не стати розмінною монетою
- Чорна мітка для Путіна: провал на Курщині може стати його кінцем - The Telegraph
Ордер на арешт Володимира Путіна
Ордер на арешт Володимира Путіна - ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: чинного президента Володимира Путіна і російського уповноваженого при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України в Росію, видані 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред