"Ситуація на кордоні та торгівля в агросекторі": Шмигаль у Польщі зустрівся з Туском

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Київ і Варшава обговорять ситуацію на кордоні та низку інших питань.

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Денис Шмигаль і Дональд Туск проводять двосторонні переговори / колаж Главред, фото Telegram Д.Шмигаля

Керівник українського Кабміну Денис Шмигаль прибув до Варшави для проведення двосторонніх перемовин із польським колегою Дональдом Туском. Таке повідомлення з'явилося в Telegram-каналі чиновника.

"Сьогодні ми провели черговий раунд українсько-польських урядових консультацій. [...] Обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес у нашій співпраці. Приділили велику увагу складним темам: ситуація на кордоні та торгівля в агросекторі. Розуміємо, як будемо рухатися. [...] Очікуємо від Польщі конкретні відповіді на запропоновані нами кроки. Уже більшу частину з них виконано. Очікуємо на заборону Єврокомісією транзиту та експорту з Росії та Білорусі товарів, а також на узгодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску", - написав Шмигаль.

Щоправда, керівник канцелярії польського прем'єр-міністра Ян Грабец розповів виданню TNV24, що в "найпроблемніших сферах" від середи відбуваються перемовини і зустрічі окремих польських та українських міністрів. А 28 березня, крім очної зустрічі прем'єрів, також заплановані переговори урядових делегацій.

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"Однак після цих переговорів важко очікувати якогось прориву, якоїсь конкретної домовленості, наприклад, у питаннях сільського господарства. Ми все ще ведемо діалог, і обидві сторони, принаймні на сьогоднішній день, не повністю задоволені", - сказав Грабець.

Хто такий Денис Шмигаль? Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період із 1 серпня 2019 року до 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До державної служби працював топменеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова - ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Ситуація на українсько-польському кордоні - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що Україна запропонувала Польщі "План взаєморозуміння" для деблокади польсько-українського кордону. Уряд України розробив п'ять кроків, спрямованих на вирішення цієї проблеми.

Польські фермери стикаються з проблемою експорту аграрної продукції в Росію і Білорусь, оскільки всі групи українських товарів транзитом проходять через Польщу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

28 лютого представники України та Польщі провели переговори щодо розблокування кордону. Торговий представник України Тарас Качка поділився інформацією про останній раунд переговорів із Польщею щодо розблокування кордону.

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