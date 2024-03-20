Польща тимчасово закриє кордон з Україною для транзиту агропродукції - ЗМІ

В підписаному документі обидві сторони вважають за необхідне розробити детальні правила торгівлі агропродовольчими товарами між Польщею та Україною.

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У Польщі ввели заборону транзиту деякої агропродукції з України / колаж: Главред, фото: Мінінфраструктури, "Информатор Украина"

Влада Польщі домовилася з фермерами, які вже кілька місяців протестують, і підписала угоду про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

Як пише видання Polskie Radio, документ підписали представники фермерів, а також міністр сільського господарства Чеслав Секерський та державний секретар міністерства Міхал Колодзейчак.

"Домовленість передбачає збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє від середини вересня минулого року. Воно стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику", - зазначили у виданні. відео дня

Крім того, міністр сільського господарства має звернутися до Ради міністрів з проханням призупинити транзит цих продуктів польською територією від 1 квітня цього року.

В підписаному документі обидві сторони також вважають за необхідне розробити детальні правила торгівлі агропродовольчими товарами між Польщею та Україною, але також підкреслюють, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії Росії проти Києва.

В угоді представники фермерів заявляють про підтримку урядом своєї країни змін до "Зеленої угоди".

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Нагадаємо, що протестувальники в Польщі зупиняють автобуси і тримають українців. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень. Олександр Кубраков заявив, що під час воєнного стану найчастіше пасажирами цих автобусів є жінки з дітьми, соціально незахищені верстви населення.

Україна і Польща провели переговори щодо деблокади кордону. За результатами переговорів України і Польщі щодо деблокади кордону, сторони змогли порозумітись і будуть разом працювати над контруктивним рішенням.

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