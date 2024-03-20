У Польщі заблокували рух автобусів на одному з пунктів пропуску: що відомо

У ДПСУ закликали громадян врахувати інформацію про часткове блокування руху польськими перевізниками на одній із ділянок польсько-українського кордону.

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Поляки блокують рух автобусів у пункті пропуску "Медика-Шегині". / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У Польщі розпочали блокування руху автобусів на пункті пропуску "Медика-Шегині". Польські протестувальники повідомляють, що пропускатимуть лише по 1 автобусу на в'їзд та на виїзд з України з інтервалом в 2 години. Про це йдеться у офіційному прес-релізі Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що про намір польських протестувальників блокувати пасажирські автобуси повідомили польські прикордонники.

У прес-релізі йдеться, що блокування руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Організатори акцій зупинили рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", який є суміжним з українським пунктом пропуску "Шегині".

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Польські протестувальники намір здійснювати пропускати лише по одному автобусу на дві години як для в'їзду в Україну, так і для виїзду. В ДПСУ додали, що тривалість блокування поки невідома.

"Просимо перевізників та громадян, які планують поїздку через українсько-польський кордон, врахувати цю інформацію. Про відновлення ритмічного руху пасажирських автобусів в пункті пропуску "Шегині" буде повідомлено додатково на ресурсах Держприкордонслужби", - зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі "РБК-Україна".

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Ситуація на українсько-польському кордоні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна запропонувала Польщі "План взаємопорозуміння" для деблокади польсько-українського кордону. Уряд України розробив п'ять кроків, спрямованих на вирішення цієї проблеми.

Польські фермери стикаються з проблемою експорту аграрної продукції до Росії та Білорусі, оскільки всі групи українських товарів транзитом проходять через Польщу. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

28 лютого представники України та Польщі провели переговори щодо розблокування кордону. Торговий представник України Тарас Качка поділився інформацією про останній раунд переговорів з Польщею щодо розблокування кордону.

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