Україна і Польща провели переговори щодо деблокади кордону: що вирішили

За результатами переговорів України і Польщі щодо деблокади кордону, сторони змогли порозумітись і будуть разом працювати над контруктивним рішенням.

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Україна та Польща провели переговори про деблокаду кордону / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Денис Шмигаль

Сьогодні, 28 лютого представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Торговий представник України Тарас Качка у своєму Facebook поділився інформацією про останній раунд переговорів з Польщею щодо розблокування кордону.

Він зазначив, що зустрічі з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Гетьманом та міністром сільського господарства Чеславом Секерським тривала 4 години.

"Ми змогли порозумітися і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це не просто, але можливо", - зазначив Качка. відео дня

Він додав, що пропозиції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо деблокади кордону є ключовими для розвитку взаєморозуміння. Крім того, Тарас Качка зазначив, що протягом всієї тнривалості переговорів, жодна із сторін не згадувала про опцію повного закриття кордонів.

Він зауважив, що зупинка торгівлі, яка в річному обсязі становить 11,7 мільярдів доларів, навіть на один день, є надзвичайно болісною. Це ще не враховуючи транзиту.

"Поки що без деталей, але конструктивне рішення можливе. Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска - з усіма елементами риторики та пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману. У цю хвилину як ніколи - зберігатимемо спокій і наполегливо працюємо", - зазначив Качка.

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уряди України та Польщі ведуть перемовини про повне припинення торгівлі товарами через кордон. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Україна пропонує Польщі "План взаємопорозуміння" для деблокади польсько-українського кордону. Уряд України розробив п'ять кроків, які спрямовані на вирішення цього питання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Посол України Василь Зварич закликав польську владу та поліцію покарати винних у масштабному пошкодженні українського зерна, яке сталося у Польщі.

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