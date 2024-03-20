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В Україні вдарить +17 градусів: синоптик назвала дату підвищення температури

Альона Вороніна
20 березня 2024, 13:03
Уже скоро стовпчики термометрів різко поповзуть вгору, в Україні суттєво потеплішає.

Погода, весна, природа, птичка
Погода в Україні – вдарить +17 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні починає поступово ставати теплішою. У найближчі дні температура повітря зростатиме.

У вихідні, 23 і 24 березня, температура досягне позначки +17 градусів. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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"21-го березня температура повітря очікується протягом дня в межах +8…+12 градусів, 22-го березня +10…+14 градусів, а 23-го березня, у Всесвітній день метеоролога, та 24-го березня +12…+17 градусів", – зазначила синоптик.

Проте у неділю, 24 березня, похолоднішає на заході України.

У четвер, 21 березня, опади ще залишаться у центральній частині України і на півдні, на решті території переважатиме суха погода.

Погода в Украине 21 марта
Погода в Україні 21 березня/ meteoprog
Погода в Украине 22 марта
Погода в Україні 22 березня/ meteoprog

Погода в Украине 24 марта
Погода в Украине 24 марта/ Facebook Диденко

Погода в Києві 21 березня

У Києві 21-го березня опадів не очікується, стовпчики термометрів підійматимуться максимум до +8…+10 градусів.

"У столиці у вихідні, 23 та 24 березня, передбачається чудова весняна погода – буде сухо, багато сонця та +14…+16 градусів", – додала синоптик.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що сніг і дощ накриють Україну – синоптик сказав, де чекати негоди. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень – з 18 по 24 березня. Практично кожного дня упродовж тижня в Україні будуть йти дощі, а в деяких областях – ще й мокрий сніг.

Також раніше синоптик назвала дату по-справжньому весняної погоди. В Україні потеплішає уже через кілька днів, але перед цим на українців ще чекають дощ з мокрим снігом.

Нагадаємо, Україну атакувала нова магнітна буря. Сила магнітної бурі зросте до майже 6-бального рівня, після чого піде на спад.

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