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"Макрону щось відомо": журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою

Юрій Берендій
20 березня 2024, 13:00оновлено 20 березня, 14:41
Журналіст наголошує на тому, що будь-які ядерні провокації Росії із запуском ядерних ракет отримає негайну симетричну відповідь від західних країн.
'Макрону щось відомо': журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою
Журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін може вдатись до застосування ядерної зброї. В даному випадку, ситуація розвиватиметься дуже непередбачувано і стрибкоподібно. Про це під час чату на Главреді заявив журналіст, письменник та публіцист Олександр Сотник.

"Куди саме буде завдано удару, я теж не можу сказати точно, тому що я не Ванга і в мене немає інсайду з російського генштабу. Єдине, що я можу сказати: Путін використовує весь арсенал, який у нього є. Не знаю, чи атакує він Париж цього літа (як ви знаєте, в Парижі має відбутися Олімпіада), але я знаю точно, що пану Макрону щось відомо, йому щось таке сказали, що його дуже сильно закип'ятило. Тому Макрон так закусив вудила і став робити те, що він робить", - зазначає журналіст.

Він також припустив, що цим важливим знанням щодо можливого використання Росією ядерної зброї Макрон поділився з Шольцем, Сунаком і, можливо, Байденом.

"Не знаю, як і якою мірою поділився, але він точно щось знає. Також знає це й оточення Макрона, і французькі політики. Якщо навіть Марін Ле Пен була змушена засудити вторгнення Росії в Україну. А вона все-таки протеже Путіна, Кремль її спонсорував", - додає Сотник.

Публіцист вказує, що у Путіна буде можливість здійснити лише один залп. Це не обов'язково означає запуск однієї ракети - це може бути запуск одразу декількох ракет.

"Я не знаю, в якій кількості у нього вся ця справа літає. І не знаю, чи встигне Захід завдати превентивного удару. Але я точно знаю, що для того, щоб завдати удару ракетами стратегічного призначення, тими ж Ярсами або ракетами шахтного базування, потрібно прогрівати шахти, готувати запуск", - вказує Сотник.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Сотником:

Він підкреслює, що поки це відбуватиметься, американці, британці, французи, у яких дуже потужна розвідка, вже будуть в курсі всіх подробиць. На кожну з цих шахт вже припадає по 10-15 західних ракет, готових до використання, щоб знищити шахту. Сотник зауважує, що Європа, Америка, Канада - усі вони готові до такого розвитку подій.

"Щоб вдарити тактичною ядерною ракетою, потрібно вивезти саму ракету з ангара. І все це переміщення теж буде спостерігатися. Усі все бачать. І так просто запустити ракету, не попередивши про це країни НАТО, не вийде - відбудеться превентивний удар (якщо Росія не попередить, що це навчання)", - резюмував журналіст, письменник та публіцист Олександр Сотник.

'Макрону щось відомо': журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Путін залякує світ можливістю ядерної війни. Він наголосив на цьому під час звернення до Федеральних зборів, вказавши, що Росія вже використовує ракети "Кинджал" та "Циркон" у рамках так званої "СВО". Також тривають випробування крилатої ракети "Буревісник" і системи "Посейдон".

За даними Bloomberg, Путін розробляє плани для можливого ядерного удару. Росія також працює над розвитком космічного потенціалу для знищення супутників за допомогою ядерної зброї.

Водноча, в США готували плани щодо відповіді на можливу ядерну атаку з боку РФ проти України. У Білому домі вважали, що симетричне застосування ядерної зброї може заохотити Путіна та інших авторитарних лідерів до використання ядерного арсеналу.

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війна в Україні ядерна зброя Олександр Сотник
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