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Байден зустрівся з лідерами Конгресу у Білому домі: зʼявилися перші результати

Яна Ставська
27 лютого 2024, 21:03
Майк Джонсон оцінив розмову з Байденом як "відверту й чесну".
Байден зустрівся з лідерами Конгресу у Білому домі: зʼявилися перші результати
Відбулась зустріч Байдена і Джонсона / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, Facebook/Embassy of Ukraine в США, скриншот

У Білому домі пройшла зустріч президента США Джо Байдена з лідерами Конгресу з приводу затримки схвалення законопроєкту з багатомільярдною допомогою Україні. За результатами розмови спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що допомога Україні нібито буде "своєчасною", пише у Twitter (Х) журналіст CNN Ману Раджу.

Розмовляючи з репортерами, Джонсон назвав зустріч з Байденом "відвертою та чесною". Також політик зазначив, що він наполягав перед Байденом на необхідності плану щодо кордону.

"Першочерговим завданням країни є наш кордон та його безпека", - цитує Раджу спікера.

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Джонсон підкреслив, що "Палата представників активно розглядає всі варіанти" щодо України. За його словами, це буде зроблено "своєчасно", але не уточнює як.

Хто такий Майк Джонсон

Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена.

Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Допомога США

В середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроєкт, яким передбачено понад 60 млрд доларів допомоги для України. Однак Палата представників на чолі з Майком Джонсоном відмовляється виносити його на голосування.

Згідно з передбаченою процедурою, демократи можуть використати "discharge petition", тобто "запит про зняття з розгляду". Проте для цього потрібно зібрати підписи більшості Палати, на що може знадобитися багато часу.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, своєю чергою, підкреслила, що в іншому випадку "Україні доведеться вибирати, за які населені пункти боротися ЗСУ в умовах тих ресурсів, які є в наявності".

Ситуація в США вже призвела до дефіциту боєприпасів і ППО в українських військ, в результаті чого ЗСУ втратили Авдіївку.

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війна в Україні новини США Джо Байден війна Росії та України Майк Джонсон
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