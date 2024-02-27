Байден зустрівся з лідерами Конгресу у Білому домі: зʼявилися перші результати

Майк Джонсон оцінив розмову з Байденом як "відверту й чесну".

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Відбулась зустріч Байдена і Джонсона / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, Facebook/Embassy of Ukraine в США, скриншот

У Білому домі пройшла зустріч президента США Джо Байдена з лідерами Конгресу з приводу затримки схвалення законопроєкту з багатомільярдною допомогою Україні. За результатами розмови спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що допомога Україні нібито буде "своєчасною", пише у Twitter (Х) журналіст CNN Ману Раджу.

Розмовляючи з репортерами, Джонсон назвав зустріч з Байденом "відвертою та чесною". Також політик зазначив, що він наполягав перед Байденом на необхідності плану щодо кордону.

"Першочерговим завданням країни є наш кордон та його безпека", - цитує Раджу спікера. відео дня

Джонсон підкреслив, що "Палата представників активно розглядає всі варіанти" щодо України. За його словами, це буде зроблено "своєчасно", але не уточнює як.

Хто такий Майк Джонсон Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена. Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Допомога США

В середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроєкт, яким передбачено понад 60 млрд доларів допомоги для України. Однак Палата представників на чолі з Майком Джонсоном відмовляється виносити його на голосування.

Згідно з передбаченою процедурою, демократи можуть використати "discharge petition", тобто "запит про зняття з розгляду". Проте для цього потрібно зібрати підписи більшості Палати, на що може знадобитися багато часу.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, своєю чергою, підкреслила, що в іншому випадку "Україні доведеться вибирати, за які населені пункти боротися ЗСУ в умовах тих ресурсів, які є в наявності".

Ситуація в США вже призвела до дефіциту боєприпасів і ППО в українських військ, в результаті чого ЗСУ втратили Авдіївку.

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