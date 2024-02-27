Відправлять свої війська в Україну чи ні: у США зробили заяву після Франції

Вашингтон не планує відправляти свої війська на територію України для участі в бойових діях.

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США не відправлятимуть свої війська в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Нещодавно прозвучали слова про те, що французькі війська можуть відправити в Україну. Після цього в США поспішили зробити свою заяву і розповісти, чи буде Вашингтон відправляти американських військових в Україну. Про це розповів представник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він прямо сказав, що Америка не буде направляти в Україну свої війська для участі в повномасштабній війні.

"Президент Байден чітко підкреслив, ще за два роки до (повномасштабного – ред.) вторгнення Росії в Україну, що він не буде посилати американських солдатів воювати в Україні", – сказав Міллер. відео дня

Він також додав, що американські військові не планують залучати навіть для навчань воїнів ЗСУ безпосередньо на території України.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Допомога Україні від США

В середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект, яким передбачено понад 60 млрд доларів допомоги для України. Далі документ відправили до нижньої палати - Палати представників, яка відмовляється розглядати ініціативу. Законопроект блокують республіканці, посилаючись на ситуацію на кордоні з Мексикою.

У Пентагоні назвали сценарій, якщо не буде допомоги США: представник відомства Сабріна Сінгх сказала, що в такому випадку Україні доведеться вибирати міста і населені пункти, за які ЗСУ будуть боротися. За такого сценарію все залежить від ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський назвав кроки України, якщо США не схвалять допомогу. За його словами, тоді доведеться шукати додаткові ресурси і можливості.

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