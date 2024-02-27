Варто готуватися до складних рішень: у 3 ОШБр спрогнозували ситуацію на фронті

В 3 ОШБр зазначили, що для зміни ситуації на фронті потрібні артилерія, додаткові резерви військовослужбовців та контроль над повітряним простором.

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В 3 ОШБр спрогнозували хід бойових дій після відступу з Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Заступник командира третьої окремої штурмової бригади, яка стала відомою в Україні під час останніх боїв за Авдіївку, попередив, що майбутні бойові дії будуть складними, і нація повинна бути готова до можливих ситуативних відступів. Про це він розповів у коментарі NV.

За словами Жоріна, наразі немає жодного чарівного способу кардинально змінити ситуацію на фронті.

"Панацея полягає в тому, що ми повинні мобілізуватися всі, і готуватися, що це буде важка і складна історія, в якій нам доведеться зібратися, щоб перемогти", - попередив він.

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Жорін погоджується з тим, що наявність бойової авіації допомогла б частково стримати Росію і не дозволяти їй контролювати повітряний простір. Це б зробило захист Авдіївки трохи легшим, але в цілому не змінило б ситуацію.

"Питання було б виключно в проміжку часу, який би ми за рахунок цього виграли", - пояснив військовий.

Для зміни ситуації на користь України необхідне не лише контроль над небом, але і артилерія, військовий персонал, бронетехніка - наразі цього не вистачає для виконання бойових завдань. Він наголошує на тому, що зараз потрібні додатові резерви у вигляді військовослужбовців.

"Маючи людей, але не маючи території, ми можемо звільнити ті території. Маючи території, і не маючи людей, ми не зможемо захистити цю територію", - вказує Жорін.

Військовий зазначив, що після подій в Авдіївці можливі нові складні рішення, проте Збройні Сили України зараз активно працюють над тим, щоб нейтралізувати якомога більше російських військових.

"Ми повинні бути готові до таких не дуже приємних рішень, як з Авдіївкою", - сказав він.

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація в районі Авдіївки

Сили оборони України біля Авдіївки успішно заблокували штурмові групи російських військ на північно-східних околицях села Орлівка. Про це повідомили в ОСУВ "Таврія".

Українські військові змогли стабілізувати лінію оборони на Авдіївському напрямку в трьох точках, повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

У районі Авдіївки складна обстановка через активне використання противником великої кількості військової техніки та живої сили, заявив молодший сержант батальйону БПАК, 3-го ОШБр Анатолій Нікітін (позивний "Бетон").

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