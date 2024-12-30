Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії: що відомо

Коротко:
- Андрій Сибіга прибув до Дамаску
- Він зустрівся з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа
- До української делегації увійшли міністр сільського господарства та спеціальний представник президента України
Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою прибула до Дамаску. Там проходить їх зустріч з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа. Про це повідомляє телебачення Сирії, Al Arabiya.
Варто підкреслити, що першими інформацію про візит української делегації до Дамаска для зустрічі з лідером Ахмедом аль-Шараа поширило видання Al Arabia в соцмережі Х, посилаючись на власні джерела.
Згодом кореспондент телебачення Сирії повідомив, що делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілася з Ахмедом аль-Шараа.
Також повідомлялось, що до складу української делегації високого рівня, крім голови МЗС України, "увійшли міністр сільського господарства та спеціальний представник президента України".
Водночас, сирійський журналіст Фаред Аль-Махлул, який перебуває на зустрічі Сибіги та аль-Шараа, навів низку тез, які зробив голова МЗС України.
Зазначається, що Сибіга заявив, що передав послання підтримки Ахмеду аль-Шараа від президента України Зеленського та додав, що Київ "з нетерпінням чекає на взаємне визнання суверенітету двох країн, щоб завершити дипломатичне представництво в Сирії".
"Ми пропонуємо допомогу сирійській адміністрації у сфері збору доказів, розслідування та контролю за злочинами. Ми прагнемо співпрацювати з новою адміністрацією Сирії в кількох сферах. Ми віримо, що українсько-сирійські відносини матимуть значний розвиток", - наголосив Сибіга.
Зустріч Сибіги з новим лідером Сирії - відео:
Ситуація в Сирії - що відомо
Як повідомляв Главред, 8 грудня у Сирії припинив існування правлячий режим Башара Асада, який підтримувала агресорка Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Армія опору не чинила. Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку, його літак зник із радарів.
10 грудня тимчасовим прем'єр-міністром Сирії призначили Мохаммеда аль-Башира. Він очолюватиме перехідний уряд до 1 березня 2025 року.
Експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса заявив, що майбутнє Сирії багатоваріантне. У країні під час перехідного періоду буде ухвалено нову конституцію, яка після референдуму стане основою для створення нових органів влади.
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Хто такий Андрій Сибіга?
Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.
З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.
У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться у матеріалі Главреда.
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