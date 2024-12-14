Під загрозою удару колони росіян: у ГУР дізналися про великі проблеми РФ у Сирії

Що відомо:
- Сотні російських військових не можуть евакуюватися
- Командири РФ випрошують гарантій недоторканності для солдатів
У Сирії після повалення режиму Башара Асада сотні російських військових не можуть евакуюватися через побоювання, що їх накриють вогнем дорогою з провінції Хомс до авіабази в Хмеймімі.
"Процесом виведення росіян із Сирії користуються деякі збройні угруповання: вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4", - ідеться в повідомленні Головного управління Міноборони.
Зазначається, що для цього процесу навіть задіяли російського полковника Дмитра Мотренка, який їздив на переговори з представниками військових контингентів інших держав у Сирії та випрошував гарантій недоторканності для солдатів РФ, що очікують у районі аеродрому Т4.
"Тим часом на території Сирії з'явилися найманці з так званих російських ПВК, зокрема "африканського корпусу". Їхнє завдання - захищати підрозділи РФ, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі", - додають у ГУР.
Раніше експерт розповів про найближче майбутнє Сирії. На думку Ілії Куси, знадобиться обговорення устрою адміністративно-територіального поділу Сирії.
Як повідомляв Главред, у Сирії впав правлячий режим диктатора Башара Асада, який підтримувала Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Армія опору не чинила.
Нагадаємо, російські війська почали масово залишати Сирію, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі та перекидаючи залишки озброєння літаками з Хмейміма.
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