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Сі Цзіньпін з ним вже зустрічався: експерт назвав можливого кандидата на посаду нового президента РФ

23 березня 2023, 19:37
Клочок підкреслив, що кандидати на заміну російського диктатора Володимира Путіна можуть бути різні.
Сі Цзіньпін з ним вже зустрічався: експерт назвав можливого кандидата на посаду нового президента РФ
Експерт назвав можливого кандидата на посаду нового президента РФ / скріншот YouTube

Лідер Китаю Сі Цзіньпін дотримується обережної політики щодо країни-агресорки Росії. Він не має наміру підтримувати РФ, постачаючи їй зброю, адже для нього більш вигідними є інші економічні рішення. Вірогідно, очільник Китаю вже знає, хто опиниться на місці російського диктатора Володимира Путіна. Про це розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 каналу.

Як зазначив Клочок, 21 березня під час офіційного візиту Сі Цзіньпіна до Москви на зустрічі не було очільника Радбезу РФ Миколая Патрушева. У цей час він за дивним збігом обставин поїхав в Ульяновськ і там проводив засідання.

"Це той Патрушев, який їздив до Китаю владнати проєкт транзиту і який хоче та прагне поставити до влади свого сина Дмитра", - пояснив експерт.

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На його думку, Патрушев – це навіть гірше, ніж Путін. Водночас є й інший наступник, який сформувався за ці два роки – це прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Клочок підкреслив, що на цього кандидата може погодитися й сам Путін.

Політичний експерт наголосив, що саме з Михайлом Мішустіним зустрічався китайський президент Сі Цзіньпін.

"Так, в тій частині є просте обґрунтування – економічна співпраця. Глава уряду буде їхати до Китаю, щоб підписувати, можливо, разом із Путіним проєкт "Сила Сибіру 2" не в Росії, а в Пекіні на умовах Пекіна, щоб Росія привезла туди газ", - зазначив він.

Клочок підкреслив, що кандидати на заміну Путіна можуть бути різні. Тож жоден сценарій не можна недооцінювати.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня відвідав Москву, столицю країни-окупанта і агресора РФ. Сі Цзіньпін – перший зі світових лідерів, який провів зустріч з господарем Кремля після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Як зазначив політичний і економічний експерт Тарас Загородній, насправді така підтримка нічого не означає. Якщо Путін програє вибори або закінчить життя самогубством, то нічого не трапиться. У Китаю є економічні важелі, свої інструменти тиску на Росію. Пекін цікавлять виключно преференції і стабільність території.

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