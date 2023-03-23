"Китаю все одно, хто очолюватиме РФ": експерт назвав справжню мету візиту Сі Цзіньпіна до Москви

Загородній зауважив, що поки Путін на чолі Росії, війна з Україною триватиме. Диктатор не піде на жодні поступки.

Загородній назвав справжню мету візиту Сі Цзіньпіна до Москви / kremlin.ru, УНІАН

Глава КНР Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі заявив, що Китай буде радий, якщо російський диктатор Володимир Путін буде переобраний на посаду президента у 2024 році. Політичний і економічний експерт Тарас Загороднійв інтерв'ю Главредурозповів, у чому сенс такої підтримки.

"Це Схід. Я теж жартував на цю тему. Коли говорять східні люди – ти взагалі не розумієш, знущаються вони чи ні, підтримують або не підтримують. Східна політика завжди відрізняється багатозначністю і кожен шукає свій сенс. Китаю все одно, хто очолюватиме Росію, їм потрібне правильне перезавантаження держави. Я не думаю, що це була така пряма підтримка. Ну, добре, а яку підтримку може надати Китай? Вибори намалювати? Санкції зняти західні? Ну так, поговорили. Сказали молодець і дали цукерку. Це квітчаста еквілібристика, так вміють говорити на Сході", - зазначив Загородній.

За його словами, реально це нічого не означає. Якщо Путін програє вибори або закінчить життя таким переконливим самогубством, що ніколи навіть розтину не проводитимуть, то нічого не трапиться. У Китаю є економічні важелі, свої інструменти тиску на Росію. Пекін цікавлять виключно преференції і стабільність території.

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Експерт підкреслив, що справжня мета приїзду Сі Цзіньпіна до Москви – це встановлення власних інтересів, які пов'язані з контрольованою реорганізацією Росії.

Також Загородній прокоментував, в які терміни може відбутися реалізація плану Китаю. Він підкреслив, що КНР нікуди не поспішає, у Пекіна все добре.

"Що стосується термінів, там йде математика. Золотовалютні резерви Росії суттєво тануть, особливо після впровадження всіх санкцій. Судячи з динаміки, проблеми з грошима у РФ можуть початися вже наприкінці цього року. Крім того, над прискоренням процесів працюють США, які починають тиснути на Китай і використовують Росію як інструмент тиску на Пекін. Все може затягнутися, однак, я думаю, що не менше року має пройти, щоб з Путіним щось сталося", - сказав експерт.

Він зауважив, що поки Путін на чолі Росії, війна з Україною триватиме. Диктатор не піде на жодні поступки.

"Коли Путіна не стане, виникнуть варіанти. І тут, знову ж таки, питання тиску і того, наскільки російська еліта розуміє, що це все, бетонна стіна. Ніхто не вестиме перемовини з Путіним. Вирішуйте всі питання самі", - додав Загородній.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Сі Цзіньпін - перший зі світових лідерів, який провів зустріч з господарем Кремля після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

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