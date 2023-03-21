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Сі Цзіньпін і Путін обговорили війну в Україні: у Кремлі заявили, що "відкриті до переговорів" - ЗМІ

21 березня 2023, 06:39
Лідер Китаю Сі Цзіньпін підкреслив, що "голоси за мир і розум в українському питанні наростають", більшість країн виступає за деескалацію напруженості.
Сі Цзіньпін, Володимир Путін
Сі Цзіньпін і Володимир Путін зустрілися в Кремлі 20 березня / Фото: сайт Кремля

Глава КНР Сі Цзіньпін зустрівся в Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним. В ході переговорів сторони обговорили питання, пов'язані з агресивною війною, яку РФ розв'язала проти України.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що голоси за мир і розум в українському питанні наростають, більшість країн виступає за деескалацію напруженості, за мир і переговори і проти підливання масла у вогонь. Історія показує, що конфлікти повинні вирішуватися шляхом діалогу і переговорів", - передає Xinhua.

Зазначається також, що глава КНР нагадав, що Пекін опублікував "мирний план" щодо війни Росії проти України.

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"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання", - додав Сі Цзіньпін.

У свою чергу, Путін заявив, що "РФ уважно вивчила "мирний план" КНР і відкрита до переговорів".

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Сі Цзіньпін - перший зі світових лідерів, який проведе зустріч з господарем Кремля після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

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новини Росії війна в Україні Сі Цзіньпін Володимир Путін
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