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Нейтралітет на користь Путіна: експерт спрогнозував, чого чекати від візиту Сі Цзіньпіна в РФ

20 березня 2023, 12:36
Найбільша небезпека криється в ставці Пекіна на формування персоналістського типу правління.
Ігор Яковенко розповів, навіщо Сі Цзіньпін поїхав з візитом до Москви
Ігор Яковенко розповів, навіщо Сі Цзіньпін поїхав з візитом до Москви / Фото Telegram, Главред

Російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко прокоментував візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви та назвав можливі цілі глави КНР.

За його словами, зустріч російського диктатора Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна - це найсерйозніше питання порядку денного.

"Рішення, які були ухвалені на ХХ з'їзді Комуністичної партії Китаю, стануть дуже сумними для всього світу. Китай взяв твердий курс на розвиток імперських настроїв та агресивнішої зовнішньої політики. Я вважаю, що найбільша небезпека криється в ставці Пекіна на формування персоналістського типу правління", - розповів Яковенко в інтерв'ю Главреду.

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За його словами, Китай завжди являв собою диктатуру при колективному керівництві, в якій є лідер, але управління не є строго персональним. Небезпека персоналістської диктатури полягає в тому, що вона, за рідкісними винятками, практично завжди вироджується, зазначив соціолог.

"Відносини між Китаєм і Росією сьогодні можна назвати нейтралітетом на користь Путіна. Однак це специфічний нейтралітет. Судячи зі змісту "мирного плану" КНР щодо України, можна зробити висновок, що документ аналогічного характеру могли б написати і в Москві. І його із задоволенням підтримав би Кремль, тому що там немає головного пункту – виведення російських військ з України", - резюмував Яковенко.

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

17 березня в Кремлі підтвердили візит Сі Цзіньпіна до Росії 20-22 березня.

Спікер МЗС Китаю Ван Веньбін заявив, що Сі Цзіньпін під час візиту в РФ буде відстоювати "об'єктивну та неупереджену" позицію Китаю по відношенню до російсько-української війни та просуватиме необхідність мирного врегулювання.

Поїздка Сі Цзіньпіня в Москву відбудеться на фоні спроб Пекіна представити себе нейтральним посередником у війні РФ проти України, зберегти свої відносини без кордонів з РФ і відновити зв'язки із Заходом.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Сі Цзіньпін під час офіційного візиту в РФ, ймовірно, обговорюватиме з російським диктатором Володимиром Путіним схеми ухилення від санкцій та зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні.

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