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"Боятиметься втратити владу": Геращенко пояснив, коли Путін закінчить війну проти України

12 квітня 2022, 06:31

Західні партнери можуть зробити війну "непопулярною" в Росії, і це сильно вплине на подальші рішення російського диктатора.

Геращенко пояснив, коли Путін закінчить війну проти України/ Reuters, УНІАН

На рішення російського президента Володимира Путіна продовжувати чи закінчити війну проти України можуть вплинути західні партнери нашої держави. Якщо вони надаватимуть більше зброї для захисту від російської агресії, Путін розумітиме, що продовження війни для нього означатиме більше проблем.

Про це сказав радник голови МВС Антон Геращенко, пише ТСН. Він прокоментував слова радника голови ОП Олексія Арестовича, який раніше заявив, що Україні можливо доведеться воювати з РФ щонайменше до 2035 року, коли закінчується президентський термін Путіна. За словами Геращенка, певна логіка у такій заяві є, і затягування війни Росії проти України не виключається, адже навіть якщо нашій державі вдасться перемогти на Донбасі, Росія все таки нікуди не зникає.

Тому все залежатиме від того, як реагуватимуть на нинішню ситуацію західні партнери. Якщо вони нададуть Україні більше зброї, Путін може зрозуміти, що продовження війни принесе йому проблеми.

"Якщо в Україні загинуть не 19 чи 20 тисяч росіян, а загинуть 50 чи 100 тисяч, можливо, це буде його зупиняти. Тому що війна буде настільки вже непопулярна в Російській Федерації, що він буде розуміти, що її треба закінчувати для того, щоб не втратити владу", – каже радник голови МВС.

Раніше дипломат, колишній ексочільник МЗС України Володимир Огризко заявив, що зміна російського диктатора Володимира Путіна на будь-якого іншого лідера не змінить режим в Росії. Адже всі росіяни є відображенням самого Путіна, це видно з того, як вони підтримують ініційовані ним звірства під час війни проти України.

Нагадаємо, астролог зазначила, що у Путіна є план застосування ядерної зброї, проте оточення російського президента не дасть йому це зробити. Якщо він захоче натиснути "ядерну кнопку" і віддасть відповідний наказ, то йому це загрожуватиме смертю.

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